Bargteheide. Die Stadt Bargteheide will die von Land und Kreis erlassenen Corona-Regeln auch mithilfe eines Sicherheitsdienstes durchsetzen. Das hat Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht nach der Sitzung des Krisenstabes mitgeteilt. Das Gremium besteht aus Mitarbeitern von Verwaltung, Feuerwehr, Polizei und Familienzentrum und hatte über den Umgang mit den jetzt geltenden Maßnahmen beraten.

Zeitliche Vorgaben unterscheiden sich je nach Ort

Unter anderem gehört dazu eine erweiterte Maskenpflicht auf auf dem Gelände des Schulzentrums und Stadtparks, am Bushalteplatz am Volkspark (jeweils von 7 bis 18 Uhr, montags bis freitags) und in der Unterführung am Bahnhof (6 bis 22 Uhr, montags bis sonnabends). „Die Stadt wird diese und weitere Vorgaben aus der Landesverordnung mit zusätzlichen Kräften eines Sicherheitsdienstes kontrollieren“, so Kruse-Gobrecht.

Die Bürgermeisterin hält die jetzt geltenden Regeln für „leider notwendig, um die immer weiter steigenden Infektionszahlen wieder unter Kontrolle zu bekommen“. Das bedeute vor allem, dass alle achtsam und diszipliniert bleiben müssten. „Wenn wir uns alle gewissenhaft an die Vorhaben halten, werden wir auch wieder gut aus dieser Phase herauskommen“, so die Verwaltungschefin. „Gerade mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage sollte es unser aller Ansporn sein, dass private Begegnungen dann wieder möglich sind.“

Familienzentrum hilft bei Bewältigung des Alltags

Unterdessen steht das Hilfetelefon des Familienzentrums weiterhin zur Verfügung. „Wenn Sie Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltages benötigen, zum Beispiel beim Einkaufen, zögern Sie nicht, die Hilfe der vielen Ehrenamtlichen in Anspruch zu nehmen“, so Kruse-Gobrecht. Das Familienzentrum ist telefonisch montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 04532/50 25 15 oder per E-Mail an die Adresse familienzentrum@kirche-bargteheide.de erreichbar.