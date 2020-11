Bargteheide. Die Stadt Bargteheide verlegt wegen der weiter steigenden Zahl der Corona-Fälle in Stormarn die nächsten Sitzungen der politischen Gremien in die Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Am Schulzentrum 11). Die Stadtvertreter tagen dort bereits am heutigen Donnerstag, 5. November, ab 19 Uhr. Ursprünglich sollten sie im deutlich kleineren Ganztagszentrum zusammenkommen.

Bürger können ihre Fragen per E-Mail stellen

„In der Turnhalle besteht sowohl für die Kommunalpolitiker als auch für interessierte Gäste die Möglichkeit, sich mit ausreichend Abstand aufhalten zu können“, sagt Alexander Wagner, Referent der Bürgermeisterin. Allerdings sollten alle Bürger für sich bewerten, ob eine Teilnahme unter den gegebenen Bedingungen erforderlich sei. Für die Einwohnerfragestunde können Anliegen per E-Mail (info@bargteheide.de) oder telefonisch (04532/40 47-0) ans Rathaus gerichtet werden.

Kommende Woche tagen auch der Haupt- und Sozialausschuss (11. November) sowie der Bauausschuss (12. November) in der Sporthalle. Die Sitzungen finden statt, um die Beratungen über den Haushalt 2021 fortzusetzen. Wagner: „Grundsätzlich besteht die Absicht, die Sitzungen zügig abzuhalten.“