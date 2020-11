Bad Oldesloe. Die Asklepios-Rehaklinik Bad Oldesloe befürchtet, dass Patienten angesichts steigender Corona-Zahlen vermehrt darüber nachdenken, ihre stationäre Behandlung aus Sorge vor einem möglichen Infektionsrisiko zu verschieben oder ganz abzusagen. Dr. Ulrich Kuipers, Chefarzt der Geriatrie und Neurologischen Rehabilitation, warnt davor, auf notwendige Maßnahmen zu verzichten. „Es ist wichtig, dass Patienten derzeit alle Aspekte ihres Gesundheitszustands im Auge behalten – auch die Grunderkrankung, für die sie die Rehabilitation benötigen“, sagt er. Niemandem sei damit gedient, aus „diffuser Besorgnis massive Beeinträchtigungen des eigenen Gesundheitszustands in Kauf zu nehmen“.

Konzept orientiert sich an den Vorgaben des RKI

Auch Klinik-Geschäftsführerin Sigrun Senska mahnt: „Jede rehabilitative Maßnahme hat einen medizinischen Sinn und sollte so schnell wie möglich begonnen werden, um die Grunderkrankung und damit verbundene Einschränkungen optimal therapieren zu können.“ Für eine Absage oder Aufschiebung der Behandlung gebe es trotz der aktuellen Entwicklung keinen Anlass. Die Rehaklinik Bad Oldesloe sei geöffnet und gut vorbereitet. „Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, sagt Dr. Ulrich Kuipers. „Daher haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, das das Infektionsrisiko minimiert.“ Damit hat das Krankenhaus auch den „Corona-Check“ des Reha-Portals „Qualitätskliniken.de“ bestanden.

Das Konzept orientiert sich laut Senska am aktuellen Stand der Forschung und den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Dazu zählen zum Beispiel Regeln zum Einhalten des Mindestabstands, zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Desinfektionsmaßnahmen. Spezielle Konzepte sollen gewährleisten, dass alle notwendigen Therapien trotz geltender Abstands- und Hygieneregeln vollumfänglich vorgenommen werden können.

42 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stormarn

Sigrun Senska ist Geschäftsführerin der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe.

„Alle Neuaufnahmen werden auf Corona getestet, um auszuschließen, dass das Virus aus einem anderen Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung in die Rehaklinik hereingetragen wird“, sagt Sigrun Senska. Zudem werden alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen getestet. Um zu verhindern, dass Außenstehende das Virus in der Klinik verbreiten, hat die Leitung Ende Oktober wieder ein Besuchsverbot eingeführt.

Während der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr hätten viele Menschen auf notwendige Behandlungen verzichtet, um keine Ressourcen in den Krankenhäusern zu binden und die Betten für Corona-Patienten frei zu halten. Hinzu sei die Angst vor einem erhöhten Infektionsrisiko gekommen. Wie viele Menschen aus diesen Gründen auf eine Behandlung in Bad Oldesloe verzichteten, kann Senska nicht beziffern. Die Patienten würden in der Regel von anderen Krankenhäusern überwiesen, kommen erst für „Phase C“ der neurologischen Rehabilitation in die Kreisstadt.

Bei Einweisung sind Patienten noch pflegebedürftig

„Wir verfolgen das Ziel, beeinträchtigte Körperfunktionen und Alltagskompetenzen nach teils schweren Schädigungen des Gehirns, des Rückenmarks sowie peripherer Nerven wiederherzustellen“, sagt Senska. „Unsere Patienten sind in dieser Phase noch pflegebedürftig, können aber aktiv an der therapeutischen Behandlung teilnehmen.“ Seit 2019 gibt es die Reha-Einrichtung. Sie verfügt über 32 Betten und ist in Haus D untergebracht. Die Patienten seien in der Regel 50 bis 80 Jahre alt. „Im Schnitt verbringen sie sechs bis acht Wochen in der Klinik“, sagt sie. „In Einzelfällen können es auch mal drei Monate werden.“

In den Sommermonaten sei die Belegung der Betten trotz Corona hoch gewesen – und auch aktuell habe sich daran noch nichts geändert. „Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten“, sagt die Geschäftsführerin.

Denn die Corona-Situation ändert sich täglich. Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt in Bad Oldesloe 42 Neuinfektionen mit dem Virus und auch einen weiteren Todesfall registriert. Ein erkrankter Mann aus der Altersgruppe der über 90-Jährigen ist laut Kreisverwaltung gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind 40 infizierte Stormarner gestorben. Akut erkrankt sind 299 Menschen aus dem Kreisgebiet, sechs von ihnen müssen stationär behandelt werden. Der Inzidenzwert liegt bei 66,2 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und damit deutlich über dem Grenzwert von 50.

In Bad Oldesloe wird derzeit kein Corona-Patient behandelt

In der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe wird derzeit kein Corona-Patient versorgt. Seit Beginn der zweiten Welle Ende September/Anfang Oktober seien vier Infizierte zur Behandlung in dem Krankenhaus gewesen, sagt Senska. „Wir halten neben den Intensivkapazitäten auch eine gesonderte Isolierstation für Covid-19-Patienten vor.“ Derzeit sei dort Platz für fünf Erkrankte, die Größe orientiere sich am Infektionsgeschehen und könne jederzeit erweitert werden.