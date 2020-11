Lütjensee. Alle sieben Sekunden benötigt ein Patient in Deutschland eine Bluttransfusion. Auch unter den seit Montag geltenden neuen Einschränkungen zur Bewältigung des Pandemiegeschehens ist eine Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) weiterhin problemlos möglich, denn die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in den Kliniken in Schleswig-Holstein und Hamburg muss auch während Corona sichergestellt werden. Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile wird regelmäßig Nachschub benötigt. Einige Blutbestandteile sind nur maximal vier Tage haltbar.

Spendewillige müssen mindestens 18 Jahre alt und frei von Erkältungssymptomen, Fieber und anderen akuten Erkrankungen sein sowie vorab einen Termin reservieren. Das ist ganz unkompliziert im Internet (https://terminreservierung.blutspende.nordost.de/) oder telefonisch über die kostenfreie Hotline 0800/119 49 11 möglich.

Vor dem Hintergrund des dynamischen Infektionsgeschehens hat der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost die ohnehin hohen Sicherheitsmaßnahmen auf den Blutspendeterminen noch einmal verschärft. Um das Ansteckungsrisiko für Blutspender, Personal und Ehrenamtliche so gering wie möglich zu halten, werden die entsprechenden Maßnahmen der aktuellen Pandemiephase ständig angepasst. Aktuell bestehen sie aus Zugangskontrolle, Kurzanamnese, Messen der Körpertemperatur, Hand-Desinfektion, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie größtmöglicher „Vereinzelung“ durch Abstände vor Betreten des Spendeortes.

„Wir stehen erneut an einem Wendepunkt in der Pandemie“, sagt Prof. Dr. Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. „Auch wenn Covid-19-Erkrankte in der Regel keine Blutpräparate benötigen, ist der Bedarf für die Versorgung von Patienten in der Onkologie, bei Organtransplantationen, Operationen am Herzen oder Notfalleingriffen ungebrochen hoch.“