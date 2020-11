Stormarn. Der von Bund und Ländern verordnete Lockdown zwingt viele Künstler und Theater, ihre Veranstaltungen für diese Zeit abzusagen oder zu verschieben. Das ist für Veranstalter und auch für Theater- und Kunstfreunde bitter. Aber es gibt auch weiterhin bestehende Angebote, meist von karitativen Veranstaltern, die Interessierte weiterhin nutzen können.

Kleiderkiste, Mittagstischservice und Einkaufshilfe

Zum Beispiel bleibt der Secondhand-Laden des gemeinnützigen Vereins der Oldesloer Tafel EfAs Kleiderkiste (Ratzeburger Str. 17) auch während des zurzeit für vier Wochen geltenden Lockdowns geöffnet. Um die Kundenzahl so gering wie möglich zu halten, muss vorab ein Termin vereinbart werden. Von kleinen Spendenabgaben bittet der Verein im Moment abzusehen. Bei größeren Mengen werden die Spenden gern abgeholt. Für weitere Informationen und Fragen dazu, ist EfAs Kleiderkiste unter der Telefonnummer 0157/ 89 60 81 42 oder per E-Mail efas-kleiderkiste@oldesloertafel-efa.de zu kontaktieren.

Das Ahrensburger Peter-Rantzau-Haus in der Manfred-Samusch-Straße 9 der der Awo (Arbeiterwohlfahrt) setzt seine Veranstaltungsangebote aufgrund der neuen Verordnung während der nächsten vier Wochen im November komplett aus. Allerdings ist das Team weiterhin telefonisch von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr unter der Nummer 04102/211 515 zu erreichen. Auch der Mittagstischservice und Einkaufshilfen werden von der Awo weiterhin angeboten. So kann jeder Ahrensburger Bewohner bis 10 Uhr am Vortag seine Bestellung und die Einkaufshilfe unter der oben genannten Telefonnummer aufgeben.

Keine Vorträge und Ausstellung in Stadtbücherei

Sämtliche Veranstaltungen, die im Flora-Forum in Ahrensburg für den November und Dezember von den Niehaus-Apotheken angekündigt waren, wurden abgesagt. Die bereits vor dem Lockdown verschärften Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie und auch der Wechsel des Veranstaltungsraumes in die Stadtbücherei Ahrensburg entspricht den neuen Regeln des Lockdowns nicht. Die Veranstalter des Flora-Forum haben deswegen vorsorglich auch alle für den Dezember geplanten Veranstaltungen gestrichen.

Die angekündigte Kunstausstellung in der Ahrensburger Stadtbücherei „Kann man das lesen?“ von Anne Gabriel sollte eigentlich von heute, 2. November, an bis in den Dezember hinein in den Räumen an der Manfred-Samusch-Straße 3 zu besichtigen sein. Die Absage dieser Ausstellung ist wegen des Lockdowns kurzfristig und auch für den Dezember von der Stadt Ahrensburg entschieden worden.

Glinder Theater setzt Proben für Märchen aus

Wolfgang Pohlmann, Vorsitzender vom Glinder Theoter ut de Möhl muss schweren Herzens das zu Anfang Dezember geplante Weihnachtsmärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ absagen. Um die neuen Auflagen einhalten zu können, sind keine Proben mit den Kindern und den Erwachsenen während des Lockdowns und deswegen auch keine Aufführungen möglich.

Wie viele andere Kulturschaffende und Ehrenamtler, schaut auch Wolfgang Pohlmann ein wenig sorgenvoll in die Zukunft: „Ich hoffe, dass unser Verein trotz des Ausfalls weiterhin ohne öffentliche Zuschüsse auskommen wird. Die Proben für das Märchenstück werden wir ganz sicher zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen.“