Bad Oldesloe. Trotz der weiter steigenden Zahl an Corona-Infizierten in Stormarn halten die Geschäftsleute in Bad Oldesloe am verkaufsoffenen Sonntag fest. „Nach reiflicher Überlegung und im engen Austausch mit den Behörden von Stadt und Kreis wollen wir die beliebte Veranstaltung am kommenden Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr durchführen“, erklärte Cheforganisator Jan Rohde. Zusätzliche Auflagen wegen der verschärften Bestimmungen im Zuge der aktuellen Allgemeinverfügung des Landkreises wie erweiterte Maskenpflicht und Abstandsgebote würden selbstverständlich umgesetzt und gewissenhaft kontrolliert.

Organisatoren behalten Infektionsgeschehen im Blick

„Wir wollen zeigen , dass auch unter diesen schwierigen Umständen ein wenig Normalität möglich ist“, so Rohde. Dazu müssten sich allerdings alle Beteiligten und Besucher an die gängigen Regeln halten. „Das Infektionsgeschehen behalten wir im Blick und werden uns notwendige Änderungen vorbehalten“, sagt Rohde.

Vom Markt über die gesamte Hindenburgstraße bis zum Ende der Besttorstraße haben die Gewerbetreibenden viel vorbereitet, um die Bürger der Kreisstadt und ihre Gäste in die Innenstadt zu locken. Alle Geschäfte werden die Eingangsbereiche illuminieren und ihre Kunden mit Aktionen, besonderen Angeboten und Überraschungen zum Bummeln einladen.

Laternenumzug muss in diesem Jahr ausfallen

Abgespeckt werden mussten unterdessen die kulinarischen Angebote. So wird es dieses Mal nur einen Foodtruck geben mit Grünkohl to go. „Ein Verzehr an Ort und Stelle ist allerdings nicht möglich. Der Anbieter wird aber für eine wärmespeichernde Verpackung sorgen“, berichtet Rohde.

Wegen der angespannten Pandemie-Lage wird es in diesem Jahr keinen Wochenmarkt und keinen Laternenumzug geben. Zudem muss auf die Stände in der Fußgängerzone verzichtet werden, die nicht genehmigt worden sind.