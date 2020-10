Abendmusik in Ahrensburger Kirche

Das Ahrensburger Kammerorchester St. Johannes freut sich, endlich wieder ein Konzert geben zu können. Gespielt wird eine Serenata, eine höfische Abendmusik, von Wolfgang Amadeus Mozart. Ergänzt wird das Konzert mit Texten von Dietrich Bonhoeffer, gelesen vom Hamburger Schauspieler Andreas Schmidt.

Konzert So 1.11., 18.00, St.-Johannes-Kirche, Rudolf-Kinau-Straße 19, Eintritt frei, Spenden erbeten

Führung durchs Museum in Friedrichsruh

Bei einer Führung durch das Bismarck-Museum wird die historische Bedeutung des ersten Reichskanzlers dargelegt. Zu sehen sind neben Geschenken und Gebrauchsgegenständen auch Por­träts sowie das Gemälde „Die Proklamierung des deutschen Kaiserreiches (18. Januar 1871)“ des Malers Anton von Werner.

Führung So 1.11., 14.00, Bismarck-Museum, Am Museum 2, 4,-, Anm.: Tel.: 04104/977 10

Geff Harrison im Teufels Bargteheide

Geff Harrison (r.) und Manfred Kraski auf der Bühne.

Geff Harrison ist bekannt in der europäischen Musikszene. Der Sänger mit der Reibeisenstimme begann seine Karriere in den 60er-Jahren mit der Band The Chasers als Vorgruppe bei den Beatles. Für Santana, Manfred Mann, Modern Talking und andere schrieb er Songs. Im Musikclub Teufels wird er von Manfred Kraski begleitet.

Konzert Sa 31.10., 20.00, Teufels, Hammoorer Weg 26, 12,-, Anm.: 01775960743 oder www.Teufels.biz







Bücher für guten Zweck in Wentorf

Viele verschiedene Bücher bietet die Ev.-Luth. Kirchengemeinde in ihrem jährlichen „Buchantiquariat“ vom kommenden Sonnabend an zum Verkauf. Der Verkaufserlös geht in die Seniorenarbeit und in die Orgel. Buchspenden können bei der Gemeinde am morgigen Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr abgegeben werden.

Bücherverkauf Sa–Mi 31.10.–4.11., 11.00–17.00, Gemeindehaus, Waldweg 1, Tel.: 040/720 24 25