Lübeck/Grönwohld. Nach dem Mord an einem 22-Jährigen in Grönwohld hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sei bei einem 21 Jahre alten Mann am Sonntag ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt worden. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass er das Opfer heimtückisch mit einem Messer getötet habe.

Der 22 Jahre alte Hobby-Fußballer war auf einem Spielplatz mit Stichverletzungen aufgefunden worden. Wie es am Montag hieß, soll der jetzt Verhaftete "Geschäftsbeziehungen" zu dem Opfer gehabt haben und ebenfalls in Grönwohld wohnen. Der Verdächtige soll am 22. Oktober um 22 Uhr auf dem Spielplatz mit dem Getöteten verabredet gewesen sein.

Mord in Grönwohld: Opfer hatte Vielzahl von Stichverletzungen

Die Staatsanwaltschaft teilte mit: "Es besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte das arg- und wehrlose Opfer auf dem Spielplatz von hinten mit einem Messer angegriffen hat." Eine Durchsuchung in der Wohnung des Beschuldigten habe "verschiedene Messer" hevorgebracht. "Ob die Tatwaffe darunter ist, müssen die kriminaltechnischen Untersuchungen zeigen."

Bei der Obduktion des Opfers ist ursächlich für den Tod "eine Vielzahl von Stichverletzungen im Bereich des Rückens" festgestellt worden. Der Verdächtige hat sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht geäußert.