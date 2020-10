Neues Flüchtlingsheim in Glinde

Am Schlehenweg in Glinde soll im kommenden Jahr ein weiteres Modulhaus für Flüchtlinge gebaut werden. Das Projekt kostet mehr als 800.000 Euro. In dem Gebäude können 26 Personen untergebracht werden. Drei solcher Häuser sind an dem Ort bereits installiert. Das Stadtparlament stimmt darüber ab.

Stadtvertretung Glinde Do 29.10., 19.00, Sporthalle 2 im Schulzentrum, Oher Weg 24

Mehr Krippenplätze in Reinbek

Die Kirchengemeinde Reinbek-Mitte plant an der Kirchenallee den Ausbau der Kindertagesstätte. Derzeit werden dort 40 Jungen und Mädchen betreut, die älter als drei Jahre sind. Nun sollen auch Krippenplätze geschaffen werden, womöglich bis zu 20. Reinbeks Kommunalpolitiker entscheiden, ob das Angebot demnächst wächst.

Sozial- und Schulausschuss Reinbek Di 27.10., 19.30, Sachsenwald-Forum, Hamburger Straße 4-8

Zuschüsse für Trittauer Vereine und Verbände

Mitglieder des Schützenvereins Trittau, der bei der Gemeinde einen Zuschuss über 16.000 Euro beantragt hat.

Foto: Elvira Nickmann

Die Trittauer Verwaltung hat alle Vereine und Verbände gebeten, ihre Zuschussanträge für 2021 einzureichen. Die höchsten Zuschüsse haben Schützenverein (16.000 Euro), Badmintonsparte des TSV (10.000 Euro) und der TSV (16.254 Euro) beantragt. Der Sozial-, Sport- und Kulturausschuss stimmt auf seiner Sitzung über die Bewilligung der Anträge ab.

Sozial-, Sport- und Kulturausschuss Do 29.10., 19.30., Verwaltung, Sitzungsraum, Europaplatz 5

Pokalspiel in Rethwisch

Wer folgt dem TSV Trittau, Titelverteidiger SV Eichede, TSV Bargteheide und der SG Elmenhorst/Tremsbüttel ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokalwettbewerbs? Im fünften Achtelfinale treffen die beiden Kreisligisten VfL Rethwisch und SSV Großensee aufeinander. Die drei übrigen Partien sollen Anfang November folgen.

VfL Rethwisch – SSV Großensee Di 27.10., 19.30, Buchrader Weg 2 in Rethwisch

Neues Schulgebäude in Großhansdorf

Das ist die Planungsgrundlage für den Erweiterungsbau der Grundschule Wöhrendamm.

Foto: KKP Architekten + Ingenieure

Die Grundschule Wöhrendamm benötigt mehr Platz für die Nachmittagsbetreuung. Deshalb soll ab 2021 ein zusätzliches Gebäude entstehen. Auf der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses des Schulverbandes Großhansdorf stellt Architekt Oliver Rosenberg vom Hamburger Büro KKP den Planungsstand vor.

Bau- und Finanzausschuss Schulverband Großhansdorf Do 29.10., 19.00, Waldreitersaal, Barkholt 64