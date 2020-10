Grosshansdorf. Hundehalter in Großhansdorf müssen in Zukunft mehr Steuern auf ihre Vierbeiner zahlen. Der Finanzausschuss votierte auf seiner jüngsten Sitzung für eine Erhöhung der Hebesätze ab dem 1. Januar 2021. Derzeit zahlen Großhansdorfer für den ersten Hund 75 Euro im Jahr, für den zweiten 100 Euro und für jeden weiteren 120 Euro. Künftig werden für einen Vierbeiner 84 Euro, für den zweiten 108 Euro und für jeden weiteren Hund 132 Euro fällig. Jeder gefährliche Hund soll weiterhin 600 Euro kosten.

Gericht beanstandete die bisherige Abrechnungsweise

Mit der Entscheidung folgten die Politiker dem Vorschlag der Verwaltung. „Infolge eines Urteils des Verwaltungsgerichts Schleswig muss die Hundesteuersatzung in vielen Kommunen in Schleswig-Holstein neu gefasst werden“, sagte Großhansdorfs Kämmerin Kornelia Bruszies. Das Gericht hatte die bisherige Abrechnungsweise der Gebühr beanstandet. „Da eine Änderung der Satzung ohnehin notwendig ist, hält die Verwaltung es für sinnvoll, sie durch eine moderate Erhöhung an die Hebesätze der umliegenden Kommunen anzupassen“, so Bruszies.

Großhansdorf liege derzeit in Stormarn im unteren Mittelfeld, künftig im oberen. Durch die neuen Beträge solle zudem die monatsgenaue Berechnung der Hundesteuer für die Verwaltung erleichtert werden. „Die neuen Sätze sind deshalb genau durch zwölf teilbar“, sagte Bruszies.

FDP wollte Halter der Tiere finanziell noch mehr belasten

Die FDP hatte zuvor für eine stärkere Erhöhung plädiert und 96 Euro für den ersten, 192 für den zweiten und 240 für jeden weiteren Hund vorgeschlagen. Einen gefährlichen Hund wollten die Liberalen mit 840 Euro, jeden weiteren mit 1200 Euro im Jahr besteuern. „Die Gemeinde investiert auch zugunsten von Hundehaltern“, argumentierte Carsten Pieck. Jährlich würden etwa mehrere 100.000 Kotbeutel kostenfrei zur Verfügung gestellt. Unterstützung bekamen die Liberalen von der SPD.

In den übrigen Fraktionen regte sich Widerstand. „Wir wollen die Steuer nicht aggressiv hochsetzen, Hunde sind etwas Emotionales und für viele ein Partnerersatz“, so Jürgen Bauschke (CDU). Sabine Rautenberg (Grüne) sagte: „Wir wollen, dass sich Menschen mit wenig Geld einen Hund leisten können.“ Letztlich einigten sich die Fraktionen auf den Verwaltungsvorschlag.