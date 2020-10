Live-Musik im Live-Club in Bargeteheide

Am kommenden Freitag steht die Sängerin Miss Muso im Musik-Club Teufels auf der Bühne. Sie wird eigene Songs vorstellen, aber auch andere Interpreten covern. Mit zum Beispiel Westernhagen, Nena, Johnny Cash oder Pink ist sie breit aufgestellt. Auch ein eigenes Album und Singles hat Miss Muso bereits veröffentlicht.

Konzert Fr 30.10, 20.00,Teufels, Hammoorer Weg 26, 12,-, Anm.: 01775960743, www.Teufels.biz



Vortrag über Ernährung in Reinbek

Einige Kräuter können eine antibiotische Wirkung haben.

Foto: grejak / Shutterstock

Lebensmittel können den Körper bei der Bekämpfung von Krankheiten unterstützen. Manche Kohlsorten wirken entzündungshemmend, einige Kräuter haben eine antibiotische Wirkung, andere Lebensmittel beeinflussen die Darmflora positiv. Diplom-Ökotrophologin Bettina Schwarz klärt in ihrem Vortrag zu diesem Thema auf.

Vortrag Mo 26.10., 19.00, Volkshochschule Reinbek, Klosterbergenstraße 2A, 7,-, Tel.: 040/727 50580







Wandern und singen in Ahrensburg

In geschlossenen Räumen momentan zu singen, kann sich der Chor Ahrensburger Liederhaufen nicht vorstellen. „Also wandern wir und singen bekannte Kanons,“ so die Chorleiterin Anne Amrhein. Bereits an diesem Sonntag ist die erste Wanderung und geht vom jüdischen Friedhof mit dem Lied „Dona nobis pacem“ los.

Chortreffen So 25.10., 11.00, Jüdischer Friedhof, am Wulfsdorfer Weg, Info: 04102 63748

Diavortrag über Neuseeland in Ahrensburg

Farbenspiel an Neuseelands Küste.

Foto: Oliver Jockers

Stewart Island ist die südlichste und kleinste Insel Neuseelands. Oliver Jockers und seine zwei Freunde ließen sich ohne Möglichkeiten, unterwegs Proviant aufzunehmen, per Hubschrauber auf der Insel absetzen. Ein Bildervortrag zeigt das Abenteuer im Haus der Awo (Arbeiterwohlfahrt) in Ahrensburg.

Bildervortrag Mi 28.10., 19.00, Awo, Manfred-Samusch-Straße 9, 3,-, Anm. nötig: 04102/211 515