Barsbüttel. Die Bürocontainer auf dem Stiefenhoferplatz in Barsbüttel sind inzwischen abgebaut. Nach mehr als zwei Jahren im Ausweichquartier waren die Verwaltungsmitarbeiter Ende September ins sanierte und erweiterte Rathaus zurückgekehrt. Fest steht: Der Bereich um das Gebäude soll attraktiver werden. Dafür will die CDU einen Ideenwettbewerb installieren, die Gestaltung unter breiter Bürgerbeteiligung erarbeiten lassen. Einen entsprechenden Antrag haben die Christdemokraten für den Planungsausschuss an diesem Donnerstag, 22. Oktober, gestellt. Die Politiker treffen sich um 19 Uhr im Rathaussaal (Stiefenhoferplatz 1).

Verwaltung schlägt Mix aus Grün- und Stellflächen vor

Wie berichtet, wird die Verwaltung dem Gremium eine Beschlussvorlage präsentieren, die das Pflanzen von hohen Bäumen und Rosenbeeten vorsieht. Außerdem sollen Sitzbänke und Fahrradständer installiert werden. Bürgermeister Thomas Schreitmüller und Führungskräfte präferieren einen Mix aus Grünflächen und Stellplätzen für Autos. Denn von den ursprünglich 25 geplanten Parkmöglichkeiten vor dem Rathaus zur Hauptstraße werden wegen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle nur 19 umgesetzt. Und bei der angrenzenden Sparkasse müssen vier Stellplätze einem Gehweg weichen.

Der Stiefenhoferplatz, an dessen nördlicher Seite die Kirche steht, war früher einmal das Zentrum der Gemeinde. Hier trafen sich die Menschen auf dem Wochenmarkt und kauften in den zwei Ladenzeilen ein. 2015 rückten die Markthändler ab und offerieren ihre Waren seitdem auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums an der Straße Am Akku. Dort ist jetzt der Mittelpunkt Barsbüttels. Der Platz am Rathaus verödete, eine Ladenzeile wurde abgerissen, Eigentumswohnungen wurden gebaut. Eine Gastronomie, die zum Verweilen einlädt, gibt es dort nicht mehr.