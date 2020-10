Glinde. Seit Anfang dieser Woche ist Glinde um einen Gastronomiebetrieb ärmer: Die „Stadtkantine“, direkt neben dem Rathaus am Marktplatz gelegen, hat für immer geschlossen. Neun Jahre hatten die Betreiber, Michael und Dörte Frey, dort Kunden mit frisch zubereiteten, gutbürgerlichen Speisen verwöhnt. Jetzt haben sie den Mietvertrag nicht verlängert. „Hauptgrund war fehlendes Fachpersonal. Wir haben sehr lange Köche gesucht und inzwischen keine Lust mehr“, sagt der 58-Jährige über die Geschäftsaufgabe.

Gastronomen wollen neues berufliches Kapitel aufschlagen

Während andere Restaurants in der Umgebung wegen Corona den Betrieb eingestellt haben, führt Michael Frey die Pandemie erst gar nicht an. „Wir haben die Krise anfänglich gespürt, waren zuletzt aber wieder Richtung Normalität unterwegs.“

Das Paar wird auch an einem anderen Standort kein neues Geschäft eröffnen, sich aus der Gastronomie zurückziehen. Jetzt gilt es, sich beruflich neu zu orientieren. Näheres dazu will Michael Frey nicht verraten.

Paar hatte auch Betrieb einer Schulmensa übernommen

Das Ehepaar war 30 Jahre in der Gastronomie tätig, bevor es sich in Glinde selbstständig machte. Das Konzept war auf Frühstück und Mittagstisch ausgerichtet. Dörte Frey, ausgebildete Köchin und Hauswirtschaftlerin, bereitete Remoulade mit frischer Kresse selbst zu, kochte Knochen aus und setzt Brühe an. Auf der Speisekarte standen auch Königsberger Klopse und Rinderrouladen.

Zudem übernahm die „Stadtkantine“ für mehrere Jahre den Betrieb der Mensa an der Gemeinschaftsschule Wiesenfeld – und half auch 2018 einige Monate im Schulzentrum am Oher Weg aus, wo Gymnasium und Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule beheimatet sind. Dort hatte sich zuvor der Mensaverein mit ehrenamtlichen Kochmüttern und -vätern aufgelöst.