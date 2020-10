Bargteheide. Die Bargteheider Kommunalpolitik steckt offensichtlich tiefer denn je in der internen Klimakrise. Nach der harschen Kritik von CDU, Wählergemeinschaft WfB und FDP sowie SPD an der Amtsführung von Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht verurteilen nicht nur die Verwaltungschefin selbst, sondern auch Grüne und der unabhängige Stadtvertreter Klaus Mairhöfer den öffentlichen Vorstoß scharf.

Amtsinhaberin wurde mit fast 64 Prozent gewählt

„Das ist verantwortungslos und alles andere als guter politischer Stil“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Ruth Kastner über die „Kampagne“ der „Herren Kommunalpolitiker von CDU, WfB und FDP“. Die Respektlosigkeit erschwere den selbst gewünschten Dialog. Die „teils haltlosen und oft längst widerlegten Vorhaltungen“ seien vielmehr geeignet, die Arbeit lahmzulegen.

Die Grünen erinnern daran, dass Kruse-Gobrecht 2016 mit fast 64 Prozent Bürgermeisterin geworden ist, da sich viele eine andere Politik wünschten. „Das Ergebnis hat nicht jedem gefallen“, so Kastner, „von Anfang an sind der parteilosen Bürgermeisterin, die über keine Hausmacht verfügt, bei ihrer Arbeit immer wieder Steine in den Weg gelegt worden.“ Dennoch sei es ihr gelungen, viele fortschrittliche Projekte umzusetzen. „Wir fordern ein Ende des Machtkampfes, die Rückkehr zur politischen Arbeit und einen konstruktiven Dialog zum Wohle der Stadt“, sagt Kastner.

Verwaltungschefin weist einzelne Vorwürfe zurück

Der nach eigenen Worten „entsetzte“ Bürgerkandidat Klaus Mairhöfer spricht vom „Chor der Frustrierten“. Er appelliert an die Kritiker: „So geht man nicht miteinander um. Man spricht miteinander und nicht übereinander.“ Das Vorgehen sei nicht geeignet, gegenseitigen Respekt und vermeintliche gleiche Augenhöhe zu vermitteln. „Ich würde mir deutlich mehr Florett im politischen Fechten wünschen als dieses tumbe Säbelhauen.“

CDU, WfB und FDP meinen, dass die Bürgermeisterin unter anderem beratungsresistent und häufig uninformiert sei. Sie ignoriere Beschlüsse, setze falsche Prioritäten und verantworte deshalb einen Stillstand der Stadt. Diese Beurteilung weist Birte Kruse-Gobrecht entschieden zurück – ebenso wie alle weiteren explizit genannten Vorwürfe.

Überprüfung der Neuorganisation frühestens 2021

So sei es falsch, von einer hohen Fluktuation im Rathaus zu sprechen. Für 2015 bis 2020 gebe es keine Tendenz zu mehr Abgängen als zuvor. Der Großteil erfolge durch das Auslaufen von Zeitverträgen, im Wesentlichen im Freibad. Bei fast 200 Mitarbeitern inklusive Außenstellen gebe es jährlich zwischen acht und 15 Kündigungen oder Auflösungsverträge – ein „normales Maß“.

Die von ihren Kritikern angemahnte Überprüfung der Neuorganisation im Rathaus habe sie nicht vergessen. „Eine Evaluation ist frühestens drei Jahre nach Einführung sinnvoll, also frühestens im Herbst 2021“, sagt Kruse-Gobrecht. Das sei mitgeteilt worden und vorgesehen.

Wasserfilter wurden durch Einsparungen finanziert

Die seit 2016 stark gestiegenen Personalkosten hätten die Stadtvertreter mitgetragen. „Die vorgeschlagen Stellenplanerweiterungen wurden in vielen – nicht in allen – Teilen von der Kommunalpolitik anerkannt und durch Beschluss umgesetzt“, so die Bürgermeisterin. Prioritäten seien klar: Die Verwaltung habe in einer mit der Kommunalpolitik abgestimmten Liste sämtliche Bauvorhaben der nächsten Jahre mit einem Gesamtvolumen von circa 70 Millionen Euro erstellt.

Die von der Politik kritisierte Stelle zur EDV-Koordination (Stellennummer 19a) sei auch wegen der vielen Homeoffice-Plätze zu Corona-Zeiten notwendig. Die Fraktionen hätten zwar eine inhaltliche Ablehnung formuliert, aber keine formale, weil die Bürgermeisterin den Vorschlag selbst zurückgezogen habe. Auch die Kommunalaufsicht habe ihr recht gegeben, so Kruse-Gobrecht. Und die umstrittenen Wasserfilter fürs Rathaus konnten durch Einsparungen an anderer Stelle gekauft werden, sodass die vom Hauptausschuss abgelehnte Zusatzausgabe gar nicht nötig war.