Musiker live in Bad Oldesloe erleben

Die Lehrer der Oldesloer Musikschule gestalten den ersten Teil eines Konzerts im Kultur- und Bildungszentrum (KuB). Neben Cello, Geige, Klavier, Saxofon und Gesang erklingt erstmals auch eine türkische Langhalslaute. In der zweiten Hälfte spielt die Band „Smoothica“ (Foto) einen Stilmix aus Neo-Soul und Pop.

Konzert Sa 24.10., 19.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 8,–/6,– (erm.), Vvk. unter www.kub-badoldesloe.de oder Tel. 04531/50 41 95



Kino in Reinbeker Kirche

Szene aus dem Film „Little Women“.

Foto: Wilson Webb / dpa

Die Gethsemane-Gemeinde zeigt in ihrer Reihe Kirchenkino den Film „Little Women“ in Zusammenarbeit mit dem Verein Filmring Reinbek. Das Drama handelt von vier Schwestern, die im 19. Jahrhundert in Amerika aufwachsen. Als sie älter werden, wird ihnen klar, wie unterschiedlich sie mit den damals starren Geschlechterrollen umgehen.

Kirchenkino Do, 22.10., 19.30 Gethsemane Kirche, Kirchenstieg 1, 4,-



Kreatives Schreiben in Bad Oldesloe

Wie schreibe ich eine Kurzgeschichte? Und wie werden realistische Charaktere und anschauliche Dialoge entwickelt? Diese und andere Fragen rund um das kreative Schreiben werden in dem Kursus „Schreibwerkstatt – Kreatives Schreiben von Anfang an“ der Volkshochschule Oldesloe (VHS) an acht Abenden beantwortet.

Kursus Do, ab 22.10., 19.00–20.30 (8x), 64,- VHS, Beer-Yaacov-Weg 1, Anmeldung: www.vhs-od.de

Preisgekröntes Duo in Bargteheide

Das Duo Artis bezaubert seine Zuhörer mit Gitarrenklängen.

Foto: Stefan Strack

Der Verein à la carte Kammermusik eröffnet seine Saison mit einem Konzert des Gitarrenduos Artis in Bargteheide. Julia und Christian Zielinski (Foto) bringen Werke von Händel, Weiss, Albeniz und Piazzolla zu Gehör. Reservierungen erfolgen per E-Mail an info@alacarte-kammermusik.de oder unter Tel. 040/84 20 06 26.

Konzert Sa 24.10., 16.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte 18,–/12,–, 12–21 Jahre 5,–, Kinder frei

Yoga für Krebspatienten – online

Yogaübungen können auch Krebspatienten helfen, sich zu entspannen und ihre Widerstandskräfte zu stärken. Der Verein der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft bietet über Zoom einen viermaligen Online-Kursus über Atemyoga an. Bewusstes Atmen hilft, körperlichen und emotionalem Stress abzubauen.

Online-Kursus Do ab 22.10. (4x), 17.00–17.30, SH-Krebsgesellschaft Anm.: 0431/800 1080

