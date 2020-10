Barsbüttel . Hohe Bäume und Rosenbeete, dazu Sitzbänke und Fahrradständer: Der Stiefenhoferplatz am Barsbütteler Rathaus soll aufgehübscht und wieder ein Treffpunkt für die Menschen werden. Das wünscht sich die Verwaltung. Sie möchte auch angrenzende Grundeigentümer kontaktieren und prüfen, ob deren Flächen in die Neugestaltung des früheren Zentrums einbezogen werden können. Dafür benötigt sie die Zustimmung der Politik. Fraktionschefs finden den Vorschlag gut, am kommenden Donnerstag im Planungsausschuss steht das Thema auf der Agenda.

Container dienten Verwaltung als Ersatzbüros

Mehr als zwei Jahre waren in dem Bereich Bürocontainer installiert. Sie dienten Gemeindemitarbeitern während des Rathausumbaus. Das Gebäude wurde saniert und erweitert, ist jetzt 30 Prozent größer als zuvor. Das Projekt hat rund zehn Millionen Euro gekostet. Im September war Einzug. Von den ursprünglich geplanten 25 Pkw-Stellplätzen vor der Immobilie werden jetzt nur noch 19 umgesetzt wegen des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle. Vier weitere südlich der Sparkasse, die wenige Meter vom Rathaus entfernt beheimatet ist, fallen ebenfalls weg. Sie weichen einem Gehweg. Deshalb präferiert die Verwaltung einen Mix aus Grünflächen und Stellplätzen auf dem Areal.

„Eine Ortsmitte wird das nicht mehr. Aber es wäre schön, wenn wir den Platz vernünftig herrichten können“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Hermann Hanser. Früher war dort das Zentrum Barsbüttels inklusive des Wochenmarktes. Die Händler zogen 2015 um an die Straße Am Akku. Anfang jenen Jahres wurde dort das Nahversorgungszentrum fertiggestellt. Später kam noch ein Ärztehaus dazu.

Der Platz am Rathaus verödete zusehends

Befürchtungen, der Stiefenhoferplatz würde veröden, bestätigten sich. Zuerst schloss die Bäckerei. Die Ladenzeile direkt neben dem Rathaus wurde abgerissen. Sie wich Eigentumswohnungen. Das war für manch einen Kleinbetrieb bitter.

So musste zum Beispiel das Café am Markt zwei Jahre nach seiner Gründung schließen. Auf einem Bewertungsportal im Internet wurde vor allem der Service gelobt. Ein User schrieb seinerzeit: „Das Café ist eine echte Bereicherung für den Ort. Leckere Speisen und ein nettes Ambiente.“

Politik lehnte Baupläne der Sparkasse ab

2018 wagte die Sparkasse Holstein einen Vorstoß, um den Stiefenhoferplatz wiederzubeleben und präsentierte Pläne für die Erweiterung ihres eingeschossigen Gebäudes. Eine Visualisierung zeigte ein Haus mit drei Geschossen plus Staffelgeschoss. Ein Investitionsvolumen in Höhe von rund zehn Millionen Euro war beabsichtigt. Neben neuen Wohnungen waren ebenerdig eine modernere Filiale und drei bis vier Gewerbeeinheiten angedacht. Für das Vorhaben wollte die Sparkasse die Firsthöhe auf 13,5 Meter festgelegt haben. „Das Volumen des Baukörpers war der Politik aber zu groß. Die Sparkasse wurde gebeten, eine Alternative zu skizzieren. Die liegt bis heute aber nicht vor“, sagt Hanser.

Die neuen Pläne der Verwaltung begrüßt Grünen-Fraktionschefin Angela Tsagkalidis: „Weil sie Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche und auch Senioren schaffen.“ Henri Schmidt (CDU) sagt: „Der Kompromiss aus Stellplätzen und Grünanlage ist der richtige Weg.“

Planungsausschuss Barsbüttel, Donnerstag, 22. Oktober, 19 Uhr, Rathaussaal, Stiefenhoferplatz 1