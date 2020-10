Großhansdorf. Angefangen hat alles mit einer kleinen Tisch-Abziehpresse. Inzwischen kann Claus Lorenzen auf mehr als 20 Buchveröffentlichungen zurückblicken. Seit 30 Jahren führt der Großhansdorfer seinen eigenen Verlag Officina Ludi und hat sich in der Szene über Stormarns Kreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht.

Sammlerstücke füllen ganzes Zimmer des Verlegers

Dabei ist der Buchdruck eigentlich gar nicht sein Beruf: Bis zu seiner Pensionierung 2006 urteilte Lorenzen als Richter am Hamburger Oberverwaltungsgericht. „Ich bin schon früh dem Reiz der Bibliophilie erlegen“, sagt der Großhansdorfer. Schon in jungen Jahren begann der Jurist, auf Flohmärkten Erstausgaben und Sammlerstücke aus Flohmarktkisten zu fischen. Besonders das Werk von Hermann Hesse hat es Lorenzen angetan. Inzwischen kann der 69-Jährige eine beachtliche Sammlung vorweisen: Ein ganzes Zimmer füllen seine Schätze in seinem Haus.

„Ich habe angefangen, die abgenutzten Flohmarktfunde zu reparieren“, sagt Lorenzen. „Mitte der 1980er-Jahre bekam die Grundschule Wöhrendamm eine Tisch-Abziehpresse und einige Schriftsätze als Spende“, erzählt der Großhansdorfer. Dort war seine Frau Lehrerin. „Keiner aus dem Kollegium konnte damit umgehen, und so stellte man mir die Presse zur Verfügung“, so Lorenzen. Im Schulkeller entstand seine erste kleine Druckerwerkstatt, in der er im Gegenzug den Grundschülern den Buchdruck erklärte.

Lorenzen eignete sich Buchdruck im Selbststudium an

Zu Beginn setzte Claus Lorenzen noch alle Buchstaben per Hand. Das Foto zeigt ihn in den frühen 1990er-Jahren in seiner Druckerwerkstatt in Großhansdorf.

Foto: Officina Ludi

In den Folgejahren eignete sich der Jurist nach Feierabend weitgehend im Selbststudium die Kunst des Druckens an. „Parallel sammelte ich Bleisätze für verschiedene Schriften.“ Da das Druckerhandwerk in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts endgültig durch elektronische Verfahren abgelöst worden ist, konnte er viele Bleisätze vor dem Schrott bewahren.

1989 dann war der Zeitpunkt gekommen, an dem sich Lorenzen an sein erstes Buchprojekt heranwagte. „Das erste Werk war die Parabel ,Ordnung muss sein’ von Kurt Kusenberg“, sagt der Großhansdorfer. Der skurrile Text über die Datensammelwut des Staates aus dem Jahr 1939 habe damals in die Zeit gepasst. „Die erste bundesdeutsche Volkszählung stand an und führte zu Protesten und Klagen“, so Lorenzen. Die Buchstaben setzte der Jurist damals noch mit dem Winkelhaken. „Jede Seite entstand einzeln im Setzkasten“, erzählt er. „Ich habe die Seite etwa hundertmal gedruckt, dann musste ich die Buchstaben wieder lösen, reinigen und mit der folgenden Seite von vorn beginnen.“ Für eine Auflage mit hundert Exemplaren habe er bis zu einen Monat benötigt. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten folgen weitere Publikationen, und Claus Lorenzen entwickelt sich immer mehr zum Verleger.

Persönliches Lieblingsbuch ist „Candide“ von Voltaire

Seit 1990 firmiert der Großhansdorfer Verlag unter dem lateinischen Namen Officina Ludi, was „Werkstatt des Spiels“ bedeutet. „Der Name steht für den spielerischen Umgang mit Wort und Satz“, sagt Lorenzen. Der Durchbruch gelang dem Großhansdorfer 1991 mit seinem zweiten Buch, der Parabel „Wenn Haifische Menschen wären“ von Bertolt Brecht aus dem Jahr 1948, das auch bei Kritikern großen Anklang fand. Lorenzens Lieblingsbuch ist aber ein anderes: „Candide“ von Voltaire, erstmals erschienen 1759. Den Klassiker legte der Großhansdorfer 2018 mit Illustrationen von Klaus Eniskat neu auf. „Candide ist ein Lebemann, der Forrest Gump des 18. Jahrhunderts“, sagt Lorenzen. „Klaus Eniskat hat Voltaires satirischen Unterton perfekt in seine Zeichnungen übertragen.“

Als Texte wähle er „kleine Juwelen der Weltliteratur“ aus. „Werke, deren Botschaft gerade wieder aktuell ist“, so der Großhansdorfer. Unter dem Eindruck zunehmender Bedeutung populistischer Parteien und Politiker habe er etwa 2014 Thomas Manns „Mario und der Zauberer“ neu aufgelegt. Der Text aus dem Jahr 1930 handelt von einem Mann, der die Menschen im faschistischen Italien manipuliert und dazu bringt, gegen ihren Willen Dinge zu tun.

„Das Genre der illustrierten Belletristik stirbt aus“

Alle Publikationen lässt Claus Lorenzen von Künstlern illustrieren. „Das Genre der illustrierten Belletristik stirbt aus“, sagt er. Zeichnungen und Bilder würden fälschlicherweise mit Kinderbüchern assoziiert. Inzwischen hat er mit einer Reihe namhafter Illustratoren zusammengearbeitet, etwa dem Berliner Grafiker Felix Scheinberger und der Zeichnerin Kat Menschik. „Wir müssen nicht mehr betteln, einige Anfragen müssen wir auch ablehnen“, sagt Lorenzen.

„Text, Schriftart und Illustrationen müssen harmonieren“, so der Verleger. So entstehe ein Gesamtkunstwerk, in dem man gern blättere. „Die Druckvorlagen für die Grafiken, die Klischees, werden entweder per Hand in Kunststoffplatten geschnitten oder mit Säure in Metall geätzt“, sagt Lorenzen. „Das Prinzip ist dasselbe wie beim Kartoffeldruck.“ Schwierig werde es, wenn die Bilder mehrfarbig werden sollten.

In diesem Jahr bringt Verlag kein neues Buch heraus

Lorenzen beim Andruck von Thomas Manns „Mario und der Zauberer“..

Foto: Officina Ludi

„Dann benötigt man für jede Farbe ein eigenes Klischee, und die Farben werden nacheinander gedruckt.“ Dabei müssten die Vorlagen genau aufeinanderpassen. Inzwischen druckt Claus Lorenzen seine Bücher nicht mehr per Hand, sondern im modernen Offset-Verfahren. Zuletzt entstand Friedrich Dürrenmatts Erzählung „Der Schachspieler“ 2007 in der Druckerpresse. „Die Auflagen wurden mit der Zeit immer größer, gehen jetzt in die Tausende“, sagt der 69-Jährige. „Das ist mit der Druckerpresse nicht mehr zu leisten.“ Nur noch die Extra-Grafiken, die den limitierten Vorzugsausgaben der Bücher beiliegen, kämen noch aus der Druckerpresse.

Das aktuelle Buch des Verlages, „Klingsors letzter Sommer“ (1920) von Hermann Hesse hat dessen Urenkelin, die Schweizer Künstlerin Karin Widmer, mit Aquarellen illustriert. Es ist bereits 2019 erschienen. „Dieses Jahr wird es erstmals seit Langem kein neues Buch geben“, sagt Lorenzen. Schuld sei die Corona-Pandemie. „Wir verkaufen unsere Bücher vor allem über Messen an Sammler.“ Die Treffen seien jedoch alle abgesagt. Lorenzen: „In diesem Jahr haben wir deshalb 80 Prozent Verluste gemacht. Wir hoffen jetzt auf 2021.“