Bad Oldesloe. Ein 28-Jähriger aus Bad Oldesloe ist auf der Autobahn 21 von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war mit seinem BMW M135 am Freitagvormittag in Fahrtrichtung Norden unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Segeberg-Süd und Segeberg-Nord fiel er einem zivilen Videofahrzeug der Polizei auf. Die Beamten ermittelten die Geschwindigkeit. Das Ergebnis: Der Oldesloer fuhr 174 Kilometer pro Stunde, erlaubt ist in dem Bereich aber nur eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Fahrer bekommt zwei Punkte im Verkehrszentralregister

Die Beamten des Autobahnreviers Bad Segeberg stoppten den BMW. Polizeisprecher Kai Hädicke-Schories sagt: „Der Fahrer hat nun mit einem zweimonatigen Fahrverbot und einer Geldbuße in Höhe von 440 Euro zu rechnen.“ Zudem erhalte der 28-Jährige wegen der Raserei einen Eintrag mit zwei Punkten in das Verkehrszentralregister in Flensburg.