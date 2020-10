Bad Oldesloe. Die Stormarnhalle in Bad Oldesloe steht wegen der Corona-Pandemie noch deutlich länger nicht für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung als bisher geplant. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum 31. Juli 2021 andauern, gab Bürgermeister Jörg Lembke am Freitag bekannt. Zuletzt war vom Jahresende die Rede gewesen, je nach Entwicklung auch mit der Option auf Verlängerung.

Halle dient Kreistag und Stadtverordneten als Ausweichquartier

Der Grund für die Sperrung: Die Mehrzweckhalle dient während der Krise als Ausweichquartier für die Oldesloer Stadtverordnetenversammlung, für den Kreistag sowie größere Versammlungen von Vereinen und Verbänden. Sie ist laut Verwaltung der einzige Raum in Bad Oldesloe, der unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln Platz für wenigstens 70 bis 100 Menschen bietet.

Die Halle wurde für die Veranstaltungen mit einem speziellen Boden und einer Veranstaltungstechnik ausgerüstet. „Ein wiederkehrender Umbau kann weder personell noch finanziell gestemmt werden“, heißt es von der Verwaltung. Lembke sagt: „Um die Handlungsfähigkeit der Stadt Bad Oldesloe weiterhin in wichtigen Fragestellungen sicherzustellen, ist es wichtig, dass demokratische Entscheidungsprozesse möglich sind.“

Die Verwaltung hat Hoheit über Vergabe der Hallenzeiten

Handballer hatten die Sperrung Mitte September im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss kritisiert, für einen Antrag der SPD auf Freigabe gab es aber keine politische Mehrheit. Lembke hatte damals angekündigt, die Sperrung notfalls auch gegen den Willen der Politik aufrechtzuerhalten. Das geht, weil die Verwaltung die Hoheit über die Vergabe der Hallenzeiten hat.

Die Schulsporthallen in Bad Oldesloe dürfen nach Rathausangaben weiter genutzt werden. Die Freigabe gelte auch an Wochenenden bis 19 Uhr. Durch ein Entgegenkommen des Schulverbands stehen laut Lembke nun auch noch zusätzliche Nutzungskapazitäten an der Schule Am Masurenweg zur Verfügung. Hallenzeiten können über die Internetseite der Stadt unter der Adresse www.badoldesloe.de/sporthallen beantragt werden.