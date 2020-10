Der Ahrensburger Klaus Peter Dencker ist ein weltweit gefragter Visueller Poet und Vordenker auf dem Gebiet der experimentellen Literatur. Seine Arbeiten der Visuellen Poesie schaffen eine Verbindung von Texten und bildender Kunst. Dafür wurde der Künstler mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Derzeit erscheinen zahlreiche Bücher mit seinen Arbeiten, unter anderem in Irland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Österreich. Seine Werke befinden sich in vielen internationalen Museen und Sammlungen. Nicht zu vergessen: Seine Gründungsgeschichte von vier Jazzorchestern (1959 bis 2011). Diese Musik, in der Freiheit und Improvisation eine große Rolle spielen, war das emotionale Pendant zu seiner Visuellen Poesie.

Im Januar feiern Sie Ihren 80. Geburtstag. Werfen wir einen gemeinsamen Blick auf Ihr Werk. Können Sie für unsere Leser beschreiben, warum Sie gerade diese Ausdrucksform gewählt haben?

Klaus Peter Dencker Das war ein langer Prozess. Es begann mit Gedichten Anfang der 1960er-Jahre im Stil des Fantastischen Realismus, angeregt von der bildenden Kunst der „Wiener Schule“. Nach der Lektüre der literarischen Experimente der „Wiener Gruppe“ einige Jahre später folgte ein Umbruch. Ich gab das traditionelle Schreiben auf und versuchte, neue literarische Ausdrucksformen zu probieren.

Aus rein experimenteller Freude oder verfolgten Sie ein bestimmtes Ziel?

Ich wollte Literatur versinn(bild)lichen. Literatur nicht nur im Buch, sondern auch in anderen Medien und mit anderen Materialien als Buchstaben erfahrbar machen: Text und Bild zusammenführen, integrieren, eine Art Symbiose schaffen, sodass auch eine Konstellation aus textfernen Fundstücken ein Gedicht sein oder eine Geschichte erzählen kann. Im Hintergrund stand die PopArt, die mir Themen und Bildmotive lieferte. Was zunächst auf einem Blatt begann, erweiterte sich dann zu Sequenzen von Blättern. Die bisher längste umfasst 120 Seiten. Diese Form der Sequenz Visueller Poesie war neu und für mich das Ergebnis aus der Erfahrung als Filmemacher im Umgang mit Filmsequenzen. Für sie suche ich neben der Arbeit an großen Rahmenarbeiten – von denen zwei im Ahrensburger Rathaus zu besichtigen sind – und Textobjekten immer noch die Idealform.

Welche Menschen haben Ihren Werdegang im Wesentlichen mitgeprägt?

Mein österreichischer Verleger Richard Pils vom Verlag Bibliothek der Provinz, der die zweibändige Werkausgabe druckte, wird zu meinem 80. Geburtstag ein Buch herausbringen. Dieses wird ganz bewusst keine Festschrift, sondern eine Anthologie. Darin bekommen alle Persönlichkeiten, denen ich begegnet bin, die mich beeindruckt oder gefördert haben, jeweils eine Seite als Dank und zugleich als eine Art dauerhafte Erinnerung. Denn viele von ihnen gibt es nicht mehr. Es sind nahezu 200.

Was sind wichtige Stationen Ihres Lebens?

Die wichtigste Station in meinem Leben waren zehn Jahre in Erlangen, von 1965 bis 1975. Dort habe ich meine Frau Gisela gefunden, als jüngster Preisträger den Kulturpreis der Stadt bekommen, mein Studium der Germanistik und Japanologie abschließen können und den Weg in die Visuelle Poesie genommen. Die Jahre 1971 bis 1985 waren geprägt durch das Filmemachen für die ARD und das ZDF. Durch diese Experimentalfilme und Dokumentationen durfte ich fast die ganze Welt kennenlernen. Als Lehrer an den Universitäten Erlangen, Saarbrücken und zuletzt Trier habe ich nicht nur gelehrt, sondern auch gelernt beim Installieren einer Medienwissenschaft, die es damals noch nicht gab.

Sie wirkten in der Kulturbehörde Hamburg. Wie haben Sie sich dort als Künstler gefühlt?

Die Jahre in der Kulturbehörde Hamburg von 1985 bis 2002, in denen ich für viele Bereiche des Kulturlebens in Hamburg verantwortlich war, machten aus dem ehemals freien und kreativen Produzenten plötzlich eine ganz andere Person, die ich kaum noch verstand. Glücklicherweise kehrte nach Abschluss dieser Lebensphase mein altes Selbstverständnis wieder zurück.

Ausschnitt aus dem Werk „Mein Eco“ aus dem Jahr 2016, das im Ahrensburger Rathaus gegenüber dem Eingang zum Bürgermeisterzimmer hängt. Die feinen Linien bestehen aus Schrift.

Foto: Dencker

Wie würden Sie jemandem Ihre Kunst näherbringen, der bisher keinerlei Berührungspunkte damit hatte?

Ich habe in einem Essay für die kommende Publikation „Experimentelle Poetik in Mitteleuropa“ als Vorspruch geschrieben: Ich mache Visuelle Poesie – mit den Mitteln der Literatur und der bildenden Kunst. Sie kann wie Literatur gelesen und wie bildende Kunst betrachtet werden. Die Empfehlung ist, beides zugleich zu versuchen und der vordergründigen Wahrnehmung nicht zu trauen.

Wen wollen Sie mit Ihrer Kunst erreichen?

Ich will den Betrachter und den Leser erreichen, der sich Zeit nimmt, die sehr komplexen Arbeiten in all ihren Bezügen zu entdecken. Denn in jeder Sequenz findet auf drei Ebenen eine Verschränkung von Poesie, Theorie und Biografie statt. Das führt dazu, dass ich in den Arbeiten viel verstecken, verrätseln kann, besonders Biografisches. Dieser biografische Hintergrund ist in allen Arbeiten zu entdecken.

Was sind Ihre Themen? Verarbeiten Sie persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse in Ihren Werken?

Da fließen Umwelteinflüsse, stille Beobachtungen, Fundstücke von Wörtern und Sätzen sowie Erlebnisse von Reisen für Filme ein, wie in der Sequenz mit den 120 Seiten „Die Reise nach Rom“ von 1979. Sie entstand nach einer Drehreise für den Film „Die Vatikanischen Museen in Rom“. Dazu habe ich ziemlich alles gesammelt, was mir auf dieser Reise begegnet ist. Von den Sicherheitsbestimmungen im Flugzeug bis zu Infos in Restaurants, im Hotel, in der Stadt – belanglose Papierschnipsel, wenn sie nur ein paar Worte auf Italienisch enthielten. Dann kam ich in Rom auf die Idee, einmal etwas anderes als Goethes „Italienische Reise“ zu probieren und kaufte mir 150 Postkarten von Michelangelos „Moses in San Pietro in Vincoli“. Für das Gerippe der Sequenz unterteilte ich die Postkarte in 120 Sektoren und begann mit dem Teilstück 1 auf der ersten, mit 2 auf der zweiten bis zum 120sten Teilstück auf der 120. Seite. Bis die Postkarte ganz – allerdings verfremdet – sichtbar wurde. Darum herum dann Poesie und Theorie.

Wie ist Ihre Vorgehensweise?

Für mich sind im Arbeitsprozess wichtig: der Zufall (Aleatorik), das Spiel (Ludismus), das Bilderrätsel (Rebus) und das offene Kunstwerk (opera aperta), das Umberto Eco 1962 in einem spannenden Buch mit gleichnamigem Titel gefordert hatte. Es ist für mich eine Art Bibel geworden. Denn die These Ecos war, offene Kunstwerke zu schaffen, die den Betrachter und Leser auffordern sollen, seine Version der Geschichte des Autors zu entdecken, also Mitproduzent zu werden. Daraus entstand später der geflügelte Satz: Das eigentliche Kunstwerk entsteht erst im Kopf des Betrachters.

Sind Ihre Werke leicht zugänglich?

Der Zugang ist einerseits nicht leicht, weil der Betrachter mich und meine Biografie nicht kennt. Andererseits wird er erleichtert, weil auf Papier Collagen entstehen und die Textobjekte Ensembles sind. Diese setze ich aus Fundstücken der Alltagswelt zusammen, bringe sie in neue Bedeutungszusammenhänge. Das sind Dinge, die jeder Betrachter kennt und dann überrascht wird durch ihr anderes Funktionieren. Insofern habe ich die Visuelle Poesie für mich auch als eine Art neues Kontextbewusstsein definiert.

Arbeit „Die Ordnung der Dinge“ von 2019, geschützt unter Glas: Durch die Anordnung sind die Gegenstände auf bestimmte Weise miteinander verbunden.

Foto: Dencker

Haben Sie ein Lieblingswerk?

Wenn ich eine Arbeit beginne, glaube ich immer, dass sie gut wird. Wenn sie fertig ist, bin ich anderer Meinung. Aber typisch ist vielleicht das Objekt „Die Ordnung der Dinge“, eine Art Arbeitsmotto wegen des Zitats von Ludwig Wittgenstein auf dem Objekt: „Alles, was wir sehen, könnte auch anders sein. Alles, was wir überhaupt beschreiben können, könnte auch anders sein. Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori.“

Welche Rolle spielt die ästhetische Komponente? Wie wichtig ist Humor?

Die Arbeiten müssen ansehbar sein, damit Neugier entsteht, und in allen meinen Arbeiten sind Ironie, Satire und Humor versteckt.

Kann Visuelle Poesie kulturübergreifend verstanden werden? In welchen Sprachen arbeiten Sie?

Visuelle Poesie ist seit Jahrzehnten eine weltweit produzierte Ausdrucksform, sogar mit Vorformen, die bis ins vorherige Jahrhundert und zum Teil noch weiter zurück reichen. Ich habe mit den Jahren gelernt, auch fremdsprachige Poeten zu verstehen. Ich selbst arbeite gelegentlich mit der japanischen und englischen Sprache, aber auch aus dem Lexikon mit und in anderen Sprachzuständen.

Fristet die Visuelle Poesie in Deutschland eher ein Nischendasein und wenn ja, worin sehen Sie die Gründe? Findet sie mehr Anerkennung im Ausland?

Ja! Der Grund ist der übermächtige Goethe und die immer noch vorhandene Vorstellung vom „Dichter“. In anderen Ländern wie beispielsweise Italien sieht das ganz anders aus, weil dort sehr früh der Futurismus neue literarische Ausdrucksformen zugelassen hat. Die Vorstellung, dass der Schriftsteller nur von seiner Eingebung – möglichst von oben – oder aus Gefühlen lebt, ist mindestens seit einem Jahrhundert infrage gestellt worden von einer Praxis des Sezierens der Sprache, des Erforschens, Entdeckens und Aufdeckens, des kritischen Analysierens von Semantik und des Herstellens intelligenter Literaturmodelle.

In welche Richtung könnte sich die Visuelle Poesie künftig entwickeln?

Die Entwicklung der Visuellen Poesie, eingeschlossen ihrer Vorformen, ist eigentlich eine Geschichte parallel zur Medienentwicklung. Im alten Griechenland wurden Gedichte in den Stein eines Altars oder eines Beiles geritzt. Im Mittelalter erschienen Figurengedichte auf Pergament. Mit dem Aufkommen der Fotografie und des Films entstanden neue Visualisierungen – im Jahr 1971 habe ich als Erster Visuelle-Poesie-Filme für die ARD gemacht. So ist es vorstellbar, dass die Digitalisierung einen Schub geben könnte, was nur in Teilen schon erfolgt ist. Denn die elektronischen Medien sollten nicht als Transportmittel bekannter Literaturmodelle benutzt werden, sondern vielmehr als Tools, um Eigenständigkeiten zu entwickeln. Beispielsweise so, wie das schon im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe vorgeführt wird.

Lippenstift und Patrone: Denckers Collage „DU SELBST DU“ (2004) thematisiert Fallstricke weiblicher Identitätsmuster.

Foto: Dencker

Was sehen Sie als Ihre größten Erfolge an?

Nicht das Erreichen von Titeln und Preisen, sondern die Genugtuung, dass die damalige Nichtanerkennung des experimentellen Arbeitens, das in den 1960er-Jahren von der etablierten Literaturlandschaft kräftig verlacht und verteufelt wurde, über die Jahre umschlug. Heute erzielen unsere frühen Publikationen Höchstpreise. An Universitäten wie in Wuppertal und Dortmund sind Doktorarbeiten und Forschungsbereiche entstanden. Kurz: die Visuelle Poesie und ihre Poeten haben in den Lexika als Teil der deutschen Literatur ganz selbstverständlich ihren Platz gefunden.

Worauf freuen Sie sich in den kommenden Monaten besonders?

Natürlich auf die Veranstaltungen zum 80sten. Sie beginnen mit einer Ausstellung im Kunsttempel Kassel am 2. Dezember dieses Jahres. 2021 werden sie fortgesetzt mit einem Lesungs- und Film-Abend im AudiMax der FH Kiel am 7. Januar, gefolgt von der Geburtstagsausstellung in der Universitäts-Bibliothek Hamburg, die am 27. Januar eröffnet und über meinen Geburtstag hinaus bis zum 29. März dauern wird. Laudator ist Prof. Dr. Peter Weibel, der Direktor des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM). Ein wunderbarer Künstler, Wissenschaftler und Philosoph, der das ZKM im Ranking der wichtigsten Museen weltweit auf Platz vier gehoben hat, nach dem Museum of Modern Art/New York, dem Centre Pompidou/Paris und der Biennale/Venedig. Dann gibt es noch Veranstaltungen während des Poetenfestes in Erlangen, im Literatur-Archiv/Museum Marbach, im Filmhaus Saarbrücken und im Centre Pompidou in Paris.

Aber am meisten freue ich mich auf die Goldene Hochzeit mit meiner Frau Gisela vier Tage nach meinem Geburtstag, die ich dann zum dritten Mal geheiratet haben werde: Erlangen – Venedig –Ahrensburg.

Vielseitiger Poet

Prof. Dr. Klaus Peter Dencker, geboren 1941 in Lübeck-Travemünde, studierte bis 1965 an der Universität Hamburg Literaturwissenschaft, Japanologie und Philosophie.

Danach war er Lehrbeauftragter an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Saarbrücken und Trier (1981 bis 2000). Letztere ernannte ihn zum Honorarprofessor für „Medientheorie und Medienpraxis“ (1985 bis 2000).

Von 1971 bis 1986 realisierte er als Redakteur (1975 bis 1985 beim SR) und Filmemacher in ARD/ZDF nahezu 100 Experimentalfilme und Dokumentationen. Er war der Erste, der ein Feature mit der elektronischen Kamera („Die Vatikanischen Museen“, 1979) umsetzte und 1971 unter dem Titel „Visuelle Poesie/TV Poesie“ den ersten Musikclip „starfighter“ beim SWF produzierte.

Später zog es ihn nach Hamburg, wo er als Leitender Regierungsdirektor der Kulturbehörde (1985-2002) das kulturelle Leben der Metropole mitverantwortete.

Sein Leben als Visueller Poet führte er parallel zu all diesen Aufgaben fort, „kafkaesk und oft nachts“, wie er sagt. Sein Werk zur Geschichte der Visuellen Poesie „Optische Poesie international – von den prähistorischen Schriftzeichen bis zu den digitalen Experimenten der Gegenwart“ (2011) umfasst fast 1000 Seiten und gilt heute als Standardwerk.