Großensee. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Großensee sind am Freitagvormittag vier Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr eine 30-Jährige aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg gegen 9.20 Uhr mit ihrem Skoda auf der Trittauer Straße in Richtung Siek. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, prallte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.

Die Verletzten werden in Krankenhäuser gebracht

Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Auch ein Fahrzeuginsasse (26) aus dem Ford Transit erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer (27) aus Wedel und ein weiterer Mitfahrer (31) wurden leicht verletzt. Der alarmierte Notarzt kümmerte sich um die Verletzten, nach der Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Trittauer Straße für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei in Trittau hat die Ermittlungen aufgenommen.