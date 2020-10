Streichtrio in Ahrensburg

Das AllegroConTrio (Foto) setzt sich aus den jungen Instrumentalisten Jacob Turnbull, Lena Macke und Johannes Brause zusammen. Alle Ensemblemitglieder gehören zudem dem Ahrensburger Kammerorchester an. Auf dem Programm ihres Konzerts in Ahrensburg stehen Musikstücke des Barock, der Klassik und Romantik.

Konzert Do 22.10., 19.30 Uhr, Kirche St. Johannes, Rudolf-Kinau-Straße 19, frei, Spende willkommen



Wissen über Gärten in Ahrensburg

In Ahrensburg sind Gärten Thema zweier Kurse der VHS.

Foto: Christa Stephan

In zwei Kursen der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg widmet sich Christa Stephan der Bedeutung von Pflanzen und Gärten. Themen sind unter anderem Pflanzen für heiße und trockene Standorte, Stauden, Leguminosen, die Bundesgartenschau 2019 sowie Urban Gardening in London.

Kurse 20.10.–24.11., Di 13.00–14.30 und 14.30–16.00, VHS, Bahnhofstraße 24, Gebühr 32,40, Anmeldung: www.vhs-ahrensburg.de





Experte erklärt in Bargteheide Staus

Manchmal haben Blechlawinen wie diesen keinen ersichtlichen Anlass – zumindest für den Laien.

Foto: Danfoto / picture alliance

Die Verkehrsphysik erforscht unter anderem die Entstehung von Verkehrsstaus. In seinem Vortrag in Bargteheide diskutiert Prof. Volkmar Helbig unterschiedliche Modellvorstellungen, die eine Erklärung eines Staus aus dem Nichts ermöglichen. Anmeldung per E-Mail an hmaroske@gmx.de oder Tel. 04534/445 erwünscht.

Vortrag Do 22.10., 20.00, Kopernikus Gymnasium, Am Schulzentrum 1, Eintritt 5,–









Nachwuchs musiziert in Bad Oldesloe

In der Reihe „Blumendorfer Begegnungen“ gestalten Studenten aus jeweils unterschiedlichen Musikklassen im historischen Ambiente von Gut Blumendorf ein anspruchsvolles Konzertprogramm. Als Nächstes ist Prof. Laurens Patzlaff (Musikhochschule Lübeck) mit seiner Klasse für Improvisation und Begleitung zu Gast.

Konzert So 25.10., 18.00, Gut Blumendorf, Blumendorf 12, Karte 25,–, Vvk. unter Tel. 04537/707 00 17



Konzert mit Folk & Blues in Bargteheide

Bernd Rinser gibt ein Solokonzert in Bargteheide.

Foto: Heike Trautmann

In seinem Solokonzert in Bargteheide spielt Bernd Rinser Folk und Blues vom Feinsten. Alles, was er für seine eingängigen Songs braucht, sind Gitarren, Mundharmonika, Fußpercussion und Reibeisenstimme. Eintritt nur nach Voranmeldung per Tel. 0177/596 07 43 oder über Kontaktformular auf www.teufels.biz.

Konzert Sa 17.10., 20.15, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Karte (inkl. Verzehrbon) 12,–