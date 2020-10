Ahrensburg. Die Ahrensburger Basler AG gehört zu den familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Im aktuellen Ranking von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu und des Magazins Freundin belegt Basler Platz eins in der Branche Elektro/Elektronik. Der 1988 gegründete Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten beschäftigt rund 800 Mitarbeiter am Hauptsitz sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika.

In die Studie sind mehr als zwei Millionen Bewertungen zu 200.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich eingeflossen. Firmen mit mindestens 50 Beurteilungen kommen ins Ranking. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, der Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung auch familienfreundliche Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge. Weitere Kriterien waren Vorgesetztenverhalten, Karriere/Weiterbildung und Gehalt/Sozialleistungen.

„Die Resonanz, die wir über Plattformen wie kununu von unseren Mitarbeitenden erhalten, nutzen wir als Indikator, um bestehende Konzepte und Angebote im Bereich familienfreundliches Arbeiten auszubauen oder zu überarbeiten“, sagt Anja Sievers-Sack, Head of Human Resources bei Basler. „Gerade die coronabedingt spezielle Arbeitssituation hat uns diesbezüglich auch wertvolle positive Lernerfahrungen gebracht.“ Themen wie Zusammenarbeit, Meeting- und Arbeitskultur, flexible Arbeitszeiten und -orte seien bereits fester Bestandteil. Jetzt habe man die Chance, das „neue Normal“ noch attraktiver für alle Beteiligten zu gestalten.