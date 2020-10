Bargteheide. Erst vor sechs Wochen hatten Manuela und Marcus Bartsch nach 16 Jahren ihre „Coffee Lounge“ am Bargteheider Rathaus geschlossen, um sich beruflich neu zu orientieren, jetzt eröffnet in den Räumen an diesem Sonnabend unter dem Namen „Elvis Lounge“ ein neues Lokal. Der Betreiber ist kein Unbekannter: „Eiskönig“ Elvis Bogicevic betreibt bereits seit 2008 das nach ihm benannte Eiscafé am Kreisverkehr Rathausstraße/Bahnhofstraße. Seit 2018 firmiert auch das ehemalige San Remo in Bad Oldesloe unter dem Namen „Elvis Eis“.

Die Lounge ist bei den Bürgern beliebt

„Die Coffee Lounge hat sich über die Jahre zu einem beliebten Anlaufpunkt für die Bargteheider entwickelt, daran möchten wir anknüpfen“, sagt Bogicevic. Der neue Name solle bewusst an die Vorgänger erinnern. Den Innenraum hingegen hat der Gastronom in den vergangenen drei Wochen umfassend umbauen lassen. Dunkelgrüne Loungemöbel an hellen Holztischen und eine große Bar laden zum Verweilen ein. Im Innenraum finden 40 Gäste Platz, dazu soll es im Frühjahr und Sommer weitere 80 Plätze im Außenbereich geben. „Der Freiraum zwischen Lounge und Rathaus soll durch echte Palmen, Schirme und Pflanzkübel aufgewertet werden“, so Bogicevic.

Warme Küche soll es nicht geben, dafür stehen Salate, Suppen, Pizza und Snacks auf der Speisekarte. Am Morgen können die Besucher aus einem Frühstücksangebot wählen, nachmittags soll es eine wechselnde Auswahl an Kuchen geben. Dazu bietet die „Elvis Lounge“ eine umfassende Auswahl an Kaffee-Spezialitäten und Wein.

Abends wechselt das kulinarische Angebot

Die Öffnungszeiten will Bogicevic am Abend deutlich verlängern. „Wir werden wochentags von 9 bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend bis Mitternacht geöffnet haben“, sagt er. In den Abendstunden würden Cocktails, Longdrinks sowie Nachos und anderes Fingerfood angeboten. Bei allem wolle er eng mit lokalen Zulieferern kooperieren. So komme etwa die gesamte Gründeko von der Bargteheider Gärtnerei Jentsch.

Obwohl die Corona-Restriktionen die Branche zurzeit schwer belasten, ist Bogicevic optimistisch, dass der Start am Rathaus gelingt. „Viele Leute haben schon gefragt, wann wir eröffnen und die Pandemie geht vorbei“, sagt er. Das Hygienekonzept stehe bereits.