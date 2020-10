Hammoor. Ein 17-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Hammoor schwer verletzt worden. Der Jugendliche war am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 6.20 Uhr mit dem Fahrrad auf der Straße Kamp unterwegs gewesen. Beim Überqueren des Beimoorwegs übersah er nach Angaben der Polizei einen Opel Corsa, der in Richtung Ahrensburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht

Der 17-Jährige aus Hammoor verletzte sich schwer und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Der Autofahrer, ein 27 Jahre alter Mann aus Lübeck, blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei in Bargteheide hat die Ermittlungen übernommen.