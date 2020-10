Wentorf. Bereits 2017 hatte die Wentorfer CDU-Fraktion angeregt, der Bürgermeister möge die Möglichkeiten in Sachen Carsharing klären. Damals war die Zeit dafür noch nicht reif. Doch jetzt, wo sich mehrere Kommunen bemühen, den Fahrdienst Moia in ihre Gemeinden zu holen, wird die CDU erneut mit einem Antrag für den Hauptausschuss am Montag, 19. Oktober, im Rathaus (Hauptstraße 16) aktiv. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr.

Wentorf sei zu den Randzeiten schlecht zu erreichen

Wentorf liegt zwischen den S-Bahn-Stationen Reinbek und Bergedorf im „Niemandsland“. Immerhin habe sich aber die Situation im Busverkehr gebessert. „Das haben wir nur durch ständige Interventionen der Politik und durch hohe Investitionen geschafft“, sagt CDU-Fraktionschefin Kristin Thode. „Die Taktung des 235 wurde erhöht, einige Linien fahren nun über den Halt Petersilienberg hinaus bis zum S-Bahnhof Reinbek, und die Mittelzentrumslinie 237, die bis Willinghusen durchfährt, wird gut angenommen.“ Doch nach wie vor sei Wentorf zu den Randzeiten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr schlecht zu erreichen. Das sei gerade für ältere Menschen schwierig. Kristin Thode ist überzeugt: „Für einen Fahrdienst oder Sammeltaxi wie Moia würde sich das lohnen. Denn auch die jüngere oder mittlere Generation nutzt diese Möglichkeiten gern – ob zum Ausgehen oder auch für Geschäftstermine.“

Auch Oststeinbek und Barsbüttel sind mit Moia in Kontakt

Während etwa Ahrensburg mit der Bahntochter Ioki einen einjährigen Testbetrieb vereinbart hat, hat der Mittelzentrumspartner Glinde Bürgermeister Rainhard Zug beauftragt, Gespräche mit Ioki und Moia aufzunehmen. Wer den Service nutzen will, benötigt ein HVV-Ticket und muss pro Tour mit dem Sammeltaxi eine Zusatzgebühr von einem Euro zahlen. Bei der VW-Tochter Moia teilen sich mehrere Mitfahrer, deren Ziel in ähnlicher Richtung liegt, den Kleinbus. Per App senden sie ihre Fahrtanfragen, ein Algorithmus ordnet sie einer Fahrt zu. Der Kunde wird abgeholt und mit anderen auf einer dynamischen Route befördert.

Auch Oststeinbek und Barsbüttel sind mit Moia in Kontakt, um in das Geschäftsgebiet des Unternehmens aufgenommen zu werden. Der CDU-Landtagsabgeordnete Lukas Kilian unterstützt sie. Moia hat seinen Radius jüngst bis zur U-Bahn-Haltestelle Steinfurther Allee in Hamburg-Billstedt erweitert. Wegen der räumlichen Nähe sei eine Ausweitung auf die Nachbargemeinde Oststeinbek sowie Glinde, Reinbek, Wentorf und Barsbüttel sinnvoll und würde viele Vorteile mit sich bringen, so Kilian.