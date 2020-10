Jersbek. Waschen, schneiden, föhnen – in seinem Job als Friseurmeister im Jersbeker Ortsteil Timmerhorn ist Kjell Oke Böhm ganz in seinem Element. Doch sobald der 23-Jährige die schwarze Lederkutte der Barber Angels überzieht, geht es um mehr als den perfekten Haarschnitt. Auf seinen Einsätzen in ganz Schleswig-Holstein verhilft er Obdachlosen zu neuem Selbstbewusstsein – und manchmal auch zu einem Start in ein neues Leben.

Zusammenhalt zwischen Friseuren beeindruckte Böhm

Seine Mutter hatte einen Bericht über den gemeinnützigen Verein gelesen und ihn auf die Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements aufmerksam gemacht. Der erste Einsatz mit nur zwei Haarschnitten erfolgte kurz darauf bei einem Gasteinsatz in Itzehoe, um die eigene Tauglichkeit für diese Art von Arbeit zu testen.

Vom ersten Moment habe ihn der Zusammenhalt zwischen den Friseuren beeindruckt, so Böhm. Ob Lehrling, Meister oder Hundefriseur für die tierischen Begleiter – die Zusammenarbeit funktionierte trotz der unterschiedlichen Erfahrungsstufen perfekt. „Die Begrüßung erfolgte per Handschlag, die Verabschiedung bereits mit einer herzlichen Umarmung“, sagt Kjell Oke Böhm. „Es ist, als ob wir jahrelang zusammengearbeitet hätten.“

Die Arbeitskleidung ist einheitlich schwarz

2016 gründete Claus Niedermaier, ein Friseur aus Biberach (bei Ulm), mit befreundeten Kollegen den Verein „Barber Angels Brotherhood“. Der „Club der Friseure“ hat rund 370 Mitglieder in Deutschland, Österreich, Spanien, Niederlande und der Schweiz, die bei ihren Einsätzen vertreten ist und auf bisher 344 Einsätzen mehr als 43.000 obdachlose und bedürftige Menschen mit Bart- und Haarschnitten versorgt haben. Die „schneidenden Engel“ verstehen sich als Apostel unter der Gebietsleitung eines jeweiligen Zenturios.

Die Arbeitskleidung ist einheitlich schwarz, um Berührungsängste abzubauen. Designerklamotten passen nicht zum Ziel. „Wir treten als geschlossene Gruppe auf und machen unseren Zusammenhalt sichtbar“, sagt Böhm, der mittlerweile zum Optio aufgestiegen ist und als stellvertretender Leiter Einsätze in Schleswig-Holstein koordiniert.

Der Verein ist auf Spenden angewiesen

Den Anstoß für neue Gebietseinsätze geben unter anderem örtliche Sozialeinrichtungen, die auch den Kontakt zu den Obdachlosen – bei den Barber Angels als Gäste bezeichnet – vermitteln. Geschnitten und gestylt wird in Bahnhofsmissionen oder auch mal Kirchen – dem perfekten Ort für gelebte Nächstenliebe.

Zu Ersteinsätzen werden Medienvertreter eingeladen, da der Verein auf Spenden angewiesen ist. Folgetermine hängen von der Resonanz ab, die von zehn bis zu 150 Besuchern an einem Tag reicht. „In Hamburg haben wir zudem erstmalig einen Medicus anwesend“, sagt Kjell Oke Böhm. „Damit können wir zusätzlich eine medizinische Erstversorgung anbieten.“

Im Sommer hat sich Böhm mit einem eigenen Salon selbstständig gemacht. Sobald Corona es erlaubt, soll das Engagement als Barber Angel in Richtung Lübeck weiter ausgebaut werden. Die zusätzliche Arbeitszeit liege bei etwa acht Stunden pro Woche. Die ehrliche Dankbarkeit der Menschen sei Lohn genug, damit sich das Engagement auszahle, so der Friseurmeister. „Das Haareschneiden wird nicht wie im Salonalltag erwartet, sondern ist etwas Besonderes“, sagt Böhm. „Am Ende des Tages weiß man, was man geleistet hat.“

Manchmal sei der Job alles andere als einfach

Er selbst habe zuvor kaum Berührungspunkte mit Obdachlosen gehabt und aus Unsicherheit in der Fußgängerzone schon mal die Straßenseite gewechselt. Dass jeder Mensch seine persönliche Geschichte mit sich herumtrage, habe er durch diese ehrenamtliche Arbeit gelernt. Manche Menschen haben nach einem schweren Schicksalsschlag zuerst den Job und dann die Wohnung verloren. Der Schritt zurück ins Leben sei oftmals nicht so einfach, wie von Außenstehenden gedacht. Die Gemeinschaft auf der Straße entspräche einem engen Familienverband, der aufeinander aufpasse. Dies aufzugeben sei schwer, niemand wolle die Kumpels im Stich lassen.

„Ich habe mitbekommen, wie schnell der Abstieg gehen kann, das macht nachdenklich“, sagt der Friseurmeister. „Heute gehe ich auf die Menschen zu. Statt über einen Kaffee freuen sich die meisten mehr über ein ehrliches Gespräch und die Möglichkeit, als Mitglied der Gesellschaft anerkannt zu werden.“

Es sei manchmal nicht leicht, das Gehörte zu verdauen, erläutert Böhm. Deshalb gebe es intern die Möglichkeit, psychologische Gespräche zu führen. Die erste Regel sei, die Dinge nicht so nah an sich herankommen zu lassen, nicht zu überlegen, wohin der Gast nach dem Schnitt gehe. Für die nötige Hygiene gibt es zudem sogenannte Wachhauben. Umso positiver sei es, wenn die Arbeit Erfolg habe. „Ein junger Mann hatte direkt danach ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch und hat uns stolz erzählt, dass er seinen Haarschnitt künftig selbst zahlen kann“, so Böhm. „Das motiviert mich ungemein.“

Die Homepage der Barber Angels: b-a-b.club