Konzert in Bargteheide

Am kommenden Freitag tritt das aus Hamburg stammende Duo „Margins Of April“ im Teufels auf. Ihre selbst komponierte Musik ist eine bunte Mischung aus Indie, Folk, Pop und Americana. Einlass ist nur mit einer verbindlichen Voranmeldung unter www.Teufels.biz oder per Telefon: 01775960743 möglich.

Konzert Fr, 16.10, 20.00, Eintritt mit Verzehrbon 12,-, Teufels, Hammoorer Weg 26

Wanderung mit Reinbeker Awo

Bei hoffentlich schönem Wetter lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Reinbek alle Senioren zu einer Wanderung am kommenden Sonntag in die Boberger Dünen ein. Hin- und Rückfahrt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Wanderstrecke ist circa sechs Kilometer lang. Da eine Pause in einer Gaststätte ist geplant ist, bitte Mundschutz nicht vergessen.

Wanderung So 18.10., 13.00 Treffen am S-Bhf Reinbek, 040/730 93 804

Klassik in Bad Oldesloe

Unter dem Motto „verschiedene Kulturkreise, gemeinsamer Klang“ spielt die mittelholsteinische„Weltkapelle“ Musik aus dem Osten bis nach Schleswig-Holstein – samt allem, was geografisch und musikalisch dazwischen liegt. Die acht Musiker der Kapelle kommen aus Afghanistan, dem Irak, Syrien, Zypern und Deutschland.

Konzert Sa 17.10., 20.00, Kub, Beer-Yaacov-Weg 1, Karten ab 13,50 – 18,50 Telefon: 04531/504-199

Lesung in Ahrensburg

Am kommenden Sonntag ist die Lesung „Die ganze Welt ist eine Bühne – William Shakespeare“ mit Jasper und Armin Diedrichsen im Marstall. Das Vater-Sohn-Duo widmet sich den historischen Königsdramen, die einen wesentlichen Teil des Werks von Shakespeare (Foto) ausmachen. Im Mittelpunkt steht Henry V.

Lesung Sa 17.10., 18 Uhr, Reithalle, Lübecker Straße 8, Eintritt ab 11,-, Info: www.marstall-ahrensburg.de