Bargfeld-Stegen. Das Jugendorchester Bargfeld sucht einen neuen musikalischen Leiter, der die wöchentlichen Proben des Haupt- und Nachwuchsorchesters sowie die Auftritte begleitet und sich ins Vereinsleben einbringt. Nach coronabedingter Zwangspause können die rund 130 Vereinsmitglieder nun wieder in kleinen Gruppen im Bürgerhaus in Bargfeld-Stegen proben. Auch der Unterricht an den verschiedenen Instrumenten ist unter Beachtung der Corona-Regeln wieder möglich. Wegen der Pandemie mussten seit März zwölf Auftritte abgesagt werden. Der Neustart im August erfolgte dann mit zwei Freiluft-Proben auf dem Sportplatz.

Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren und Erwachsene

Derzeit gibt es noch freie Unterrichtszeiten für Klarinette, Querflöte, Trompete und Schlagzeug. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren und Erwachsene, die Interesse an Musik haben und daran, etwas Neues auszuprobieren. Es besteht die Möglichkeit, eine Schnupperstunde zu absolvieren. Instrumente können nach Absprache gestellt werden. Anmeldungen nimmt Britta Gerckens unter Telefon 04532/243 63 oder per E-Mail an britta@gerckens.com entgegen.

Das Jugendorchester wurde 1968 unter dem Namen „Jugendmusikzug Bargfeld“ gegründet. Das Hauptorchester besteht derzeit aus rund 40 Mitgliedern, dazu kommen das Nachwuchsorchester und die musikalische Ausbildung der Kinder. Die wöchentlichen Proben sind donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr (Nachwuchs) und von 20 bis 21.30 Uhr (Hauptorchester). Wer Interesse an der musikalischen Leitung hat, kann sich unter www.jugendorchester-bargfeld.de im Internet informieren.