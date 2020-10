Bad Oldesloe. Der aus mehr als 200 Landes- und Städteflaggen bestehende Weltschal ist in Bad Oldesloe eingetroffen. Als Zeichen für Toleranz und gegen Rassismus soll das Kunstobjekt während einer Demonstration am 17. Oktober durch die Kreisstadt getragen werden.

Das Kunstwerk wird ständig erweitert

Noch strahlt die schwere Wollflagge mit dem Oldesloer Stadtwappen in einem hellem Weiß. Rechts und links neben ihr: Die Hoheitszeichen von Palästina und Polen. In beiden Ländern unterhält die Stormarner Kreisstadt Beziehungen zu Partnerstädten. Ein Symbol für Nähe und Einheit. „Es ist ein sehr globaler Schal, der schon viel herumgekommen ist und ständig erweitert wird“, sagt Inken Kautter, bei der Stadtverwaltung zuständig für Kulturarbeit. Genau 228 Flaggen umfasst der Weltschal mittlerweile und künftig wird auch das Stadtwappen mit auf die Reise gehen.

Doch zunächst soll der Schal in Bad Oldesloe zu sehen sein, erst bei der geplanten Demonstration und später dann ausgestellt in der Innenstadt. „Wir zeigen den Schal in 70 Teilen, denn jede der Flaggen hat durch das schwere Material ein hohes Eigengewicht“, sagt Kautter. Der Bauhof werde die 70 aus zwei bis drei Flaggen bestehenden Stücke an Stahlseilen in Hindenburgstraße und Mühlenstraße aufhängen.

Hunderte Menschen tragen Schal zum Exer

Erstmals präsentiert wurde der Weltschal 2015 auf dem Hamburger Rathausmarkt. Seitdem wird er von den Initiatoren des Projektes in die ganze Welt versandt, um gelebte Weltoffenheit zu demonstrieren. Dass jetzt auch Bad Oldesloe Teil des globalen Projektes wird, ist Bärbel Nemitz zu verdanken. „Ich habe von dem Projekt aus Hamburg-Veddel gehört und war sofort begeistert“, sagt die Oldesloerin, die in Kooperation mit Vereinen und der Stadt schon öfter auf eigene Kosten Ausstellungen oder Theaterprojekte in die Kreisstadt geholt hat.

Bei der eigentlichen Weltschal-Präsentation am Sonnabend, 17. Oktober, ist eine Demo geplant, bei der das Strickwerk von hunderten Menschen vom Bahnhofsvorplatz (Start: 11.30 Uhr, Treffen 11 Uhr) zum Exer am Bürgerpark getragen wird. Auf dem dortigen Kunstrasenplatz wird es eine Abschluss-Kundgebung geben.