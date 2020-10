Tremsbüttel/Bad Oldesloe. Die Autobahn 21 wird in der Nacht zu Sonnabend, 10. Oktober, kurzfristig zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe-Süd und Tremsbüttel in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) erst am Freitagvormittag bekanntgab, sollen zwei Fahrbahnübergänge an einer Brücke vor der A-21-Abfahrt Tremsbüttel saniert werden. Los geht es bereits an diesem Freitag, 9. Oktober, um 19 Uhr.

Autofahrer müssen eine Umleitung nutzen

Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr beendet werden. „Sie können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung erfolgen“, heißt es vom LBV. Autofahrer werden an der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Süd auf die Bundesstraße 75 geleitet. Sie sollten laut LBV die ausgeschilderte U 100 nutzen, die Richtung Bad Oldesloe auf die B 208 führt und dann weiter zur Anschlussstelle Bad Oldesloe auf die A 1.