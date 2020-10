Grönwohld. Biersommelier Torsten Schumacher aus Grönwohld ist ab Freitag, 16. Oktober, im NDR-Fernsehen zu sehen. Der 60-Jährige macht als Kandidat beim regionalen Kochduell „Heimatküche“ mit und misst sich mit drei anderen norddeutschen Hobbyköchen. Gedreht wurde die Sendung bereits im Juli (das Abendblatt berichtete). Reihum lud jeder Teilnehmer die anderen zu sich auf den Hof ein, um sie mit einem Menü, seiner Gastfreundschaft und besonderen Aktionen zu überzeugen.

Produktionsfirma war zwei Tage vor Ort

Schumacher bereitete unter dem Motto „Back to the Roots“ (zurück zu den Wurzeln) Fleisch im selbstgebauten Lehmofen zu. Zu dem Krustenbraten servierte er Grillgemüse mit Dip, Rosmarin-Bratkartoffeln und Bierbrot. Das Menü wählte er aus, weil es ihm selbst sehr gut schmeckt. „Ich bin kein Etepetete-Koch, sondern Handwerker durch und durch“, sagte er beim Dreh auf dem Gelände der Hausbrauerei Grönwohld, die er seit elf Jahren betreibt. Die Produktionsfirma Doclights war mit einem 13-köpfigen Team zwei Tage lang vor Ort.

Die 30-minütigen Folgen werden an vier aufeinanderfolgenden Freitagen jeweils von 21.15 bis 21.45 Uhr ausgestrahlt. Es ist die dritte Staffel der Reihe. Beim Auftakt am 16. Oktober ist Torsten Schumacher nur als Gast dabei. Bio-Bäuerin Annalina Behrens (32) aus Finkenthal bei Rostock kocht an diesem Abend Filet vom Bruderhahn auf einem Spieß mit Soljanka-Gemüse und Butterkartoffeln. Dazu zeigt sie ihren Hof, auf dem sie männliche Küken vor dem Schreddertod rettet.

Sendung wird am 23. Oktober ausgestrahlt

Der Grönwohlder hat seinen großen Auftritt am Freitag, 23. Oktober. Kandidatin Julia Nissen (32) aus Bargum in Nordfriesland ist am 30. Oktober an der Reihe. Zum Abschluss geht es am 6. November zu Edelfischzüchter Torsten Pistol (41) nach Badbergen bei Osnabrück. Dann erfahren die Zuschauer auch, wer das norddeutsche Kochduell gewonnen hat. Die Kandidaten müssen sich gegenseitig bewerten. Wer die meisten Punkte bekommt, gewinnt.