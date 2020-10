Bargteheide. Unter dem Titel „Blick auf Stormarn“ stellen die beiden Stormarner Fotografen Thorge Huter und Susanne Dox noch bis zum 14. November in der Bargteheider Buchhandlung (Rathausstraße 25) einige ihrer Fotografien aus. Die auf Leinwand gezogenen Bilder zeigen bekannte Motive aus Bargteheide und Umgebung, die jeder kennen mag, aber nicht alle unbedingt sofort auf den ersten Blick wiedererkennen werden.

Exponate können käuflich erworben werden

„Wir freuen uns, wenn diese Fotos ein Lächeln, Staunen oder interessanten Einblick schenken“ sagt Thorge Huter aus Ammersbek, der schon zu Schulzeiten leidenschaftlich gern fotografierte und sein Hobby zum Beruf gemacht hat. „Und wir bedanken uns bei Ulrike Herberg, die den Anstoß für diese Ausstellung in ihren Räumen gegeben hat“, ergänzt die Bargteheiderin Susanne Dox.

In den kommenden Wochen werden wechselnde Fotografien der beiden in der Buchhandlung zu sehen sein. Wer Interesse an einem Bild hat, kann sich an Thorge Huter oder Susanne Dox wenden. Flyer der beiden mit ihren Kontaktdaten liegen vor Ort aus. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends bis 13 Uhr. Einen ersten Vorgeschmack auf die Ausstellung gibt’s auf dem dazugehörigen Instagram-Account: https://instagram.com/blickaufstormarn