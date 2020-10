Kiel/Bad Oldesloe. Das Kulturfestival Schleswig-Holstein startet in die zweite Runde: Angesichts der positiven Resonanz des Festivals nach bisher 90 Veranstaltungen hat die Landesregierung zusätzlich gut 1,4 Millionen Euro bereitgestellt und den Veranstaltungszeitraum bis Ende November ausgeweitet. Insgesamt stehen damit 4,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Alle Bewerber bekommen Chance zum Auftritt

Die zweite Phase des Festivals startet am 17. Oktober mit einem Eröffnungskonzert auf der Insel Föhr, bei dem unter anderem die Föhrer Band Stanfour spielen wird. „Das Kulturfestival ist ein toller Erfolg für Schleswig-Holstein“, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). „Wir freuen uns unglaublich über die Resonanz der Künstlerinnen und Künstler, die weitaus größer ausgefallen ist, als wir erwartet haben.“ Damit allen Bewerbern eine Möglichkeit zum Auftritt geboten werden könne, werde das Festival verlängert.

Bis zum Ende der ersten Phase werden 680 Künstler in den unterschiedlichsten Formaten aufgetreten sein, von der Open-Air-Veranstaltung und dem quer durchs Land fahrenden Kulturtruck bis hin zu Familiennachmittagen und Auftritten in Veranstaltungshäusern. Rund 200 Veranstaltungsdienstleistende aus Schleswig-Holstein waren an der Umsetzung beteiligt. Bislang waren gut 4500 Besucher live bei den Veranstaltungen dabei, die ebenfalls online gestreamt wurden. „Das Festival hat auch gezeigt, wie Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen funktionieren können“, so Daniel Günther.

Programm für drei ganze Sonntage geplant

Das Konzert am 17. Oktober auf Föhr wird die erste Festivalphase abschließen und zugleich die zweite Phase eröffnen. Zwar wird es aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit keine Open-Air-Veranstaltungen mehr geben, dafür wird das „Kulturfestival SH – extended version“ ins Leben gerufen. Dabei wird es vom 25. Oktober bis zum 8. November an drei Sonntagen jeweils einen ganzen Tag lang Programm geben. Veranstaltungsorte können sich ab sofort auf der Internetplattform des Festivals für das neue Format bewerben. Alle Infos, auch für Besucher, gibt es im Internet unter www.kulturfestival.sh.