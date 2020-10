Fünfstellige Summe: Oldesloerin (68) fällt auf Betrüger rein

Kriminelle geben sich als Freundin des Opfers aus und bitten um Bargeld. 68-Jährige übergibt Betrag an Boten. Polizei sucht Zeugen.

Bad Oldesloe. Im Kreis Stormarn ist erneut eine Frau auf Trickbetrüger hereingefallen. Die Kriminellen ergaunerten einen fünfstelligen Geldbetrag. Eine unbekannte Frau rief nach Angaben der Polizei am Dienstagabend, 6. Oktober, bei einer 68-Jährigen aus Bad Oldesloe an. Sie gab sich als Freundin des Opfers aus und bat um eine größere Summe Bargeld, um ein kurzfristiges Geschäft abwickeln zu können.

Die Oldesloerin übergibt das Geld an einen Boten

Die Kriminelle versprach am Telefon, die Summe umgehend zurückzuzahlen. „Die Geschädigte erklärte sich hilfsbereit und hob einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag von ihrem Konto ab“, sagt Polizeisprecher Lutz Theurer. Diesen übergab die Oldesloerin nach einem weiteren Telefonat mit der angeblichen Freundin gegen 18.30 Uhr im Bereich Sülzberg/Kurparkallee an einen Boten.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß sein. Dem Opfer zufolge hat er eine schmächtige Figur, ein asiatisches Erscheinungsbild und längere schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine graue Steppjacke und eine schwarze Hose. Nach der Geldübergabe ging der Mann in Richtung des Parkplatzes Sülzberg, Ecke am Kurpark. „Möglicherweise ist er dann mit einer älteren silbernen Limousine in Richtung Kurparkallee davongefahren“, sagt Theurer.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem Mann nimmt die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter Telefon 04531/501-0 entgegen. Die Polizei warnt anlässlich des aktuellen Falls erneut vor solchen Anrufen. Theurer rät: „Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.“

Stormarner sollten unbedingt auflegen, wenn ein Anrufer beispielsweise wissen wolle, ob Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus seien oder die Herausgabe solcher Wertgegenstände fordere. Auch wenn ein Anrufer dazu auffordere, Kontakt zu Fremden aufzunehmen, sollten Stormarner laut Polizei unbedingt den Hörer auflegen. Polizeisprecher Lutz Theurer sagt: „Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen sofort über den Notruf 110 an die Polizei.“