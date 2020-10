Bad Oldesloe. Liza Kos steht auf der Bühne und blickt mit unbewegter Miene auf das Publikum, das bequem auf seinen Stühlen sitzt. „Ich liebe Sitzen“, sagt sie in den Saal hinein. „Was ich hasse, ist Stehen. Es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr hasse als Stehen.“ Pause. „Ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Penis.“ Gelächter und Gekicher im Saal – und ein typischer Auftakt zu einem Comedy-Abend mit einer Künstlerin, die gleich drei Identitäten hat: eine deutsche, eine russische und eine türkische.

Als 15-Jährige zog Kos von Moskau nach Deutschland

Diesen Dreiklang der Kulturen macht Kos zum Thema ihrer Auftritte. „Was glaub’ ich, wer ich bin?!“ heißt ihr Programm, mit dem sie am Sonntag, 11. Oktober (17.30 Uhr), im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum zu Gast ist.

Den Stoff für ihre Bühnenauftritte bezieht Lisa Kos aus ihrer eigenen Geschichte. Als 15-Jährige zog sie mit ihren Eltern von Moskau nach Deutschland. Ein Kulturschock, zudem fand sie zuerst weder deutsche noch russische Freunde. Kos erinnert sich noch gut an das Gefühl der Einsamkeit. Sie sagt: „Ich fühlte mich sehr isoliert.“ Einfacher war der Zugang zu Migranten aus unterschiedlichsten Herkunftsländern, zu denen sie Kontakte knüpfte. Ihr erster Freund hieß Achmed. Er brachte ihr die türkische Kultur nahe. Kos sagt: „Ich habe viel Zeit mit seiner Familie verbracht. Sie hat mich herzlich aufgenommen.“ Sie konvertierte zum Islam, trug Kopftuch und fühlte sich wohl dabei. „Zu der Zeit war ich auf der Suche nach Gott und wollte das unbedingt ausprobieren.“ Das Kopftuch legte sie nach einiger Zeit zwar wieder ab. Die öffentliche Debatte um das Tragen der Kopfbedeckung kann sie aber nicht nachvollziehen. Sie erläutert, warum: „Für die einen ist es Unterdrückung, für die anderen bedeutet es Befreiung. Es kommt darauf an, was man daraus macht.“ Gleiches gelte auch für das Leben in einem anderen als dem Heimatland, „ob du es als Gefängnis oder Chance begreifst“.

Es geht auch um Feminismus, Weltoffenheit und Toleranz

Kos hat die Chance genutzt. Sie hat sich ein Leben in Deutschland aufgebaut, die Staatsbürgerschaft angenommen und die deutsche Sicht auf viele Lebensbereiche verinnerlicht. Bei ihren Integrationsbemühungen stieß sie in einem Fall an ihre persönlichen Grenzen: Die Mitgliedschaft in einem Aachener Karnevalsverein beurteilt sie aus heutiger Sicht als „voll übertrieben“. Immerhin konnte sie aus der Episode neue Inhalte für ihr Programm generieren.

Kos sagt: „Das Deutsche in mir ist so viel tiefer als Traditionen oder Bräuche. Und das feministische Denken ist in Russland und der Türkei auch nicht so verbreitet.“ Feminismus ist das eine, Weltoffenheit und Toleranz das andere – und alles Teil von Kos ganz eigener Geschichte und ihrem Denken. Auf die Bitte hin, die größten Unterschiede zwischen den Kulturen zu benennen, sagt sie: „Türken haben ein starkes Wir-Gefühl, sie denken und entscheiden gemeinsam. Deutsche sind Individualisten und Russen sind dazwischen, lehnen sich sehr an Gemeinschaft an, haben aber auch individualistische Züge.“ Als Deutsche mit russischen Wurzeln und türkischer Sozialisation definiert sie sich ohnehin nicht über eine einzige Kultur. „Ich suche mir das heraus, was ich brauche.“

Auch andere Comedians machen ihre Herkunft zum Thema

Auf der Bühne erzählt sie autobiografische Geschichten, schlüpft dazu in verschiedene Rollen. Die Bühnenfiguren vertreten auch Meinungen, die Kos privat überhaupt nicht teilt. „Die Russin lästert beispielsweise sehr über die deutschen Männer ab.“ Manche der Aussagen habe sie früher tatsächlich geglaubt, sie später aber revidiert. Inzwischen hat sie ihre Bühnencharaktere liebgewonnen, entwickelt sie stetig weiter. „Die Russin war anfangs ruppig und ist jetzt viel weiblicher, die Türkin strahlt mehr Herzlichkeit aus.“

Auch andere Comedians der zweiten Einwanderergeneration wie Abdelkarim oder Özcan Cosar machen ihre Herkunft zum Thema. Das Besondere bei Liza Kos ist jedoch ihre Herangehensweise. Sie geht nicht allein von sich aus, sondern nimmt wie ein Chamäleon das Äußere und zugleich die innere Haltung ihrer Charaktere an und präsentiert so verschiedene Blickwinkel auf den deutschen Alltag. Dazu beherrscht sie das Spiel mit Vorurteilen und Stereotypen.

In ihrer Show räumt Liza Kos humorvoll mit Vorurteilen auf

Katrin Offen vom Team des Kultur- und Bildungszentrums (KuB) sagt: „Wir freuen uns, dass wir nun endlich Liza Kos im KuB begrüßen können. Kos’ Comedy ist großartig und intelligent, ihren Wortwitz setzt sie leichtfüßig und punktgenau.“ Gekonnt und sympathisch nehme sie Kulturen aufs Korn, ohne böswillig oder gar verletzend zu sein. Offen: „Vielmehr noch: Sie räumt in ihrer Show ordentlich mit Vorurteilen auf.“

Und Kos kann noch mehr: Etwa 40 Prozent ihres Comedy-Programms gestaltet die Tochter eines Musikers mit Songs. Die Texte dazu schreibt sie selbst, begleitet ihren Gesang auf der Gitarre.

Für die Kabarettistin ist es „einfach, das Publikum mit Klischees zum Lachen zu bringen“. Sie hoffe, dass die Zuschauer auch die zweite Ebene erkennen, so Kos, und die Haltung, die dahinter stehe. „Am Ende haben mich alle Vergleiche zu der Erkenntnis gebracht, dass es nicht auf die Kultur, sondern den Menschen an sich und seinen Umgang mit anderen ankommt.“