Reinbek. Die Kabarettistin Patrizia Moresco setzt sich in ihrem neuen Programm „#LACH_MICH“ schonungslos mit dem Wahnsinn unserer Gegenwart auseinander. Vor nichts und niemanden macht sie halt, schon gar nicht vor sich selbst. Ihr Motto lautet: „Eine Frau, ein Wort, ein Gag.“ Die Italienerin mit schwäbischen Wurzeln steht am Freitag, 23. Oktober, um 19 und um 21 Uhr auf der Kleinkunstbühne in der Reinbeker Begegnungsstätte Neuschönningstedt (Querweg 13).

Zum Detox und zur Meditation nach Indien

Patrizia Moresco mischt seit vielen Jahren in der deutschen Comedy-Szene mit. Zuletzt begeisterte sie mit dem Programm „Die Hölle des positiven Denkens“. In Reinbek setzt sie sich kritisch mit der Schnell­lebigkeit unserer Gesellschaft auseinander oder in ihren Worten mit „Dolce Vita im Hamsterrad“. Kein Mensch hat mehr Zeit, Hetze ist Alltag, Leistung das elfte Gebot, und Fehler werden nicht mehr toleriert. Zum Ausgleich fliegt man zum Detox und zur Meditation nach Indien. Aber wehe, im Strandcafé gibt es kein WLAN, dann ziehen im sonnigen Paradies ganz dunkle Wolken auf.

Streng genommen müsste aber ohnehin keiner mehr das Haus verlassen. Dank Siri, Alexa, Netflix und Lieferando geht alles vom Sofa aus. Patrizia Moresco appelliert an ihr Publikum, es wieder öfter mit der natürlichen statt der künstlichen Intelligenz zu versuchen.

Karten für 15 Euro gibt es an der Kulturkasse in der Stadtbibliothek (Hamburger Straße 8), telefonisch unter 040/72 75 08 00 oder eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse.