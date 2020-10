Jersbek. Zwangspause statt Jubiläumsvorstellung: Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Vorstand des Jersbeker Theatervereins „Speel mit“ einstimmig beschlossen, in diesem Jahr kein Stück aufzuführen. „Das ist das erste Mal in den 30 Jahren seit der Gründung des Vereins, aber unter Corona-Bedingungen wären die Veranstaltungen nicht wie in all den Jahren traditionell mit Geselligkeit, Federweißer und Zwiebelkuchen möglich“, sagt die Vorsitzende Anke Krassow. „Zudem ist sich der Vorstand auch seiner Verantwortung bewusst, die Sicherheit und Gesundheit der Mitglieder und der Zuschauer zu schützen.

Die Jersbeker bleiben trotzdem optimistisch

Der Verein habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Alle Aktiven hätten in den Startlöchern gestanden, um mit Tatkraft und Energie wie gewohnt loszulegen. „Corona hat nicht nur den Alltag von uns allen nachhaltig verändert, sondern bremst eben auch Theateraufführungen und andere Veranstaltungen aus“, sagt Krassow.

Hunderte Besucher kommen üblicherweise zu den Aufführungen. „Events in dieser Größenordnung sind für uns als kleiner Verein bei den gesetzlichen Vorgaben einfach nicht zu stemmen“, sagt die Vorsitzende. Man stehe mit diesem Problem aber nicht allein da. Anderen Vereinen, Verbänden und kleinen Bühnen gehe es genauso.

Die Jersbeker bleiben trotzdem optimistisch. Anke Krassow kündigt an, dass der Theaterverein trotz des durch äußere Bedingungen erzwungenen Stopps seine Arbeit fortsetzen und seinen Anteil am Zusammenleben und Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft leisten werde.

Der Verein habe die Dorfgemeinschaft geprägt

Im Januar hatten die Mitglieder noch mit vielen Gästen bei einem Festessen im Fasanenhof das 30-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. An dem Tag nahm Horst Becker nach drei Jahrzehnten seinen Abschied als Vorsitzender und leitete das letzte Mal eine Veranstaltung. „Es ist beeindruckend, welche Vielfalt wir unseren Zuschauern geboten haben“, sagte er rückblickend.

Unter den Gratulanten waren auch Jersbeks Bürgermeister Herbert Sczech (Wählergemeinschaft UWG) und Stormarns Kreispräsident Hans-Werner Hartmuth (CDU) aus Bargteheide. Letzterer würdigte die langjährige Arbeit des Vereins insgesamt und das Engagement Horst Beckers im Besonderen. „Speel mit“ habe die Dorfgemeinschaft geprägt und ein Highlight im Herbst gesetzt, das sich niemand entgehen lassen sollte. Auf einzigartige Weise verbinde der Verein bei seinen Aufführungen die Pflege der plattdeutschen Sprache mit Holsteiner Kultur.

„Es macht uns allen viel Freude, Theater zu spielen“

„Umso trauriger ist es, dass es nach all diesen erfolgreichen Jahren und den vielen Theateraufführungen einmal still auf unserer Bühne bleibt“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Helga Tamkus. Aber im kommenden Jahr werde es wieder heißen: Vorhang auf bei „Speel mit“.

Das Ensemble hofft sehr darauf, dass 2021 Aufführungen wieder möglich sein werden. „Schließlich lieben wir nicht nur die plattdeutsche Sprache, sondern auch die Schauspielerei“, sagt Regisseurin Kirstin Henke. „Es macht uns allen viel Freude, Theater zu spielen und unser Publikum zum Lachen und manchmal auch mit einem kleinen Augenzwinkern zum Nachdenken zu bringen.“ Sollten weiterhin keine großen Veranstaltungen möglich sein, wird über Freiluft-Alternativen nachgedacht.

Mitspielen möglich:

1990 hat sich der Verein „Speel mit“ in Jersbek gegründet. Seitdem führen die Hobbyschauspieler alljährlich ein plattdeutsches Theaterstück auf. Gemeinsame Ausflüge stehen ebenfalls auf dem Programm.

Etwa 40 bis 50 Mitglieder sind aktuell vor und hinter den Kulissen aktiv. Neue Mitspieler und Helfer, die das Team verstärken wollen, sind jederzeit willkommen. Interessenten bekommen unter der Telefonnummer 04532/28 78 16 weitere Auskünfte.