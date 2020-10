Grosshansdorf. Das Großhansdorfer Rathaus organisiert wie in den Vorjahren eine Häckselaktion für die Grundstücksbesitzer in der Waldgemeinde. Vom 30. November bis 11. Dezember fährt die beauftragte Firma GaLaBau Koschinsky mit einem Spezialfahrzeug durch die Straßen. Bürger können sich ab sofort anmelden. Die Gebühr beträgt 30 Euro je angefangene drei Kubikmeter Strauchwerk.

Äste müssen zwischen 1,50 und drei Meter lang sein

Wer den Service nutzen möchte, muss das Geld für die jeweilige Menge (maximal zwölf Kubikmeter) vorab überweisen. Dies ist mit der Angabe von „Straße und Hausnummer“ und dem Stichwort „Häckselaktion“ auf das Konto IBAN DE53 2135 2240 0250 0038 96 bei der Sparkasse Holstein mit dem Empfänger Firma Koschinsky möglich. Der Betrag sollte bis 27. November eingegangen sein.

Sträucher und Zweige müssen am Vorabend der Aktion vor das Grundstück gelegt werden. Äste können bis zu zwölf Zentimeter Durchmesser haben und müssen zwischen 1,50 und drei Meter lang sein. Das zerkleinerte Häckselgut wird abgefahren. Wer es für seinen Garten behalten möchte, kann dies vorab der Firma unter Telefon 04107/87 73 37 oder per E-Mail an koschinskyks@aol.com mitteilen. Dort werden auch Fragen beantwortet.

Welche Straße an welchem Tag an der Reihe ist, legt die Firma kurzfristig nach den Anmeldungen fest. Öffentliche Wege müssen nach den Arbeiten wieder gereinigt werden.