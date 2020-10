Stapelfeld/Barsbüttel. Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Stormarner Rettungskräften: So gab es gleich mehrere Verkehrsunfälle im Kreis, bei denen sich die Beteiligten schwer verletzten und ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Am Freitagabend befuhr eine 22 Jahre alte Frau aus Wrist mit ihren Audi 1 den Dorfring in Barsbüttel in Richtung Stellau, als sie aufgrund einer Fehleinschätzung die an einer Ampel wartenden Fahrzeuge überholte. Im selben Moment versuchte ein anderer Verkehrsteilnehmer aus einer Grundstücksausfahrt langsam in den Dorfring einzufahren. Die beiden Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen, es kam zum Zusammenstoß. Die Audi-Fahrerin verletzte sich dabei schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwerer Motorradunfall in der Nähe von Bad Oldesloe

Einen Tag später, am Sonnabend, kam es um 13.10 Uhr in Rethwisch in der Straße An der Barnitz zu einem Motorradunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 24 Jahre alter Hamburger mit seinem Motorrad die L 88 von Schulenburg kommend in Richtung Treuholz. In einer Rechtskurve unterschätzte der Suzuki-Fahrer die Situation und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er durchfuhr einen angrenzenden Knickstrauch, kam im dahinterliegenden Straßengraben zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht.

Zu einem weiteren, schweren Unfall musste die Polizei dann am Sonntagabend um 19.30 Uhr in Stapelfeld ausrücken. Ein Pkw hatte sich in der Reinbeker Straße überschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 36-jähriger Mann aus Hamburg plötzlich die Kontrolle über seinen Mercedes SLK verloren, kam rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam dann auf dem Dach zum Liegen. Wie durch ein Wunder erlitt der Mann bei diesem Unfall nur leichte Verletzungen an Händen und Knien. Während der Unfallaufnahme durch die Trittauer Polizei konnte bei dem Mercedes-Fahrer ein Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,94 Promille. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Hamburger ohne gültigen Führerschein im Straßenverkehr unterwegs war.