Trittau. Mitte dieser Woche ist es soweit. Auf einem 200 Meter langen Teilstück des sechsspurigen Theodor-Heuss-Rings, mit einer Frequenz von bis zu 110.000 Fahrzeugen täglich eine der meistbefahrenen Straßen der Landeshauptstadt Kiel, werden sechs große Hightech-Boxen aufgestellt, die in einem umfassenden Feldversuch die Straßenluft reinigen sollen. Gesteuert werden die 2,60 Meter hohen Geräte aus einem kleinen Büro im Trittauer Gewerbegebiet an der Carl-Zeiss-Straße. „Bei der Firma Purevento wird gerade Geschichte geschrieben“, sagte Christopher Vogt, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, jetzt bei seinem Besuch in Trittau. „Sie leistet großartige Pionierarbeit auf dem Gebiet der Straßenluftreinigung, von der schon bald Menschen weltweit profitieren könnten.“

Luftverschmutzung stellt großes Gesundheitsrisiko dar

Stadtluft in großem Stil zu filtern, galt lange Zeit als kaum lösbare Mission. Vor alllem in aufstrebenden asiatischen Metropolen werden regelmäßig fast flächendeckend absurd hohe Konzentrationen an gasförmigen Schadstoffen wie Stickstoffdioxid (NO 2 ) und Feinstaub gemessen. Durch die zunehmende Verstädterung leben inzwischen 91 Prozent der Weltbevölkerung an Orten, in denen die durch die Weltgesundheitsorganisation WHO fixierten Grenzwerte für die Luftqualität zum Teil deutlich überschritten werden.

„Luftverschmutzung ist global zu einem der größten Gesundheitsrisiken überhaupt geworden“, weiß Robert Krüger, Gründer und Geschäftsführer von Purevento. Schadstoffe und Feinstaub verursachen nachweislich Asthma, Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Den „silent killers“ fallen WHO-Angaben zufolge Jahr für Jahr rund 4,2 Millionen Menschen zum Opfer.

„Wir sind da ein wenig wie Elon Musk vorgegangen“

Mit Antivirenfiltern könnten an Airports (wie in dieser Simulation für Fuhlsbüttel) wieder mehr Passagiere abfertigen werden.

Foto: Lutz Kastendieck

„Das Thema beschäftigt mich seit vielen Jahren“, sagt Robert Krüger. „Spätestens seit Bekanntwerden des Dieselskandals in Deutschland im Frühjahr 2017 ließ es mich nicht mehr los.“ Eine Analyse erster technischer Lösungsansätze für die Luftreinigung ergab, dass diese zumeist zu ineffizient, zu energieintensiv, zu kompliziert in der Handhabung oder zu teuer sind, um wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll zu sein.

„Es galt also, Geräte mit einer effizienten Wirkungsweise zu entwickeln, die leicht handhabbar und bezahlbar sind“, erklärt der 54-Jährige. Für seine Vision fand er schließlich begeisterte Mitstreiter und Investoren. In der Purevento-Zentrale hat Krüger inzwischen eine innovative Crew aus sieben Maschinenbauingenieuren, Konstrukteuren, IT-Spezialisten, Industriedesignern und Marketingexperten um sich geschart.

„Wir sind da ein wenig wie Elon Musk vorgegangen“, sagt Krüger mit einem Augenzwinkern. Man habe wie der Chef von Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX erst einmal selbstbewusst behauptet, das Problem lösen zu können, dann aber auch ziemlich schnell den Beweis angetreten. „Jetzt fliegen wir zwar nicht wie Multimilliardär Musk zum Mond, werden dafür aber sicher auf der Erde einiges bewegen“, so Krüger.

Prototyp eines Antivirenfilters zum Patent angemeldet

Bei der weltweiten Ausschreibung für das Kieler Projekt setzte sich das Trittauer Team schon mal gegen drei Mitbewerber durch. Ziel ist es, den Jahresschnitt für Stickstoffdioxid am Heuss-Ring von aktuell 49 Mikrogramm pro Kubikmeter unter den EU-Grenzwert von 40 zu drücken. Dafür sollte die NO 2 -Konzentration entlang der Häuserfronten in einer Höhe von 1,5 Metern um 18 Prozent und in fünf Metern Höhe um neun Prozent reduziert werden.

Das ist Purevento tatsächlich gelungen. Beim Einsatz von drei Geräten ihres Prototyps S-40, von denen jeder einzelne pro Stunde bis zu 40.000 Kubikmeter Stadtluft filtern kann, konnte bei 1,5 Metern eine NO 2 -Reduzierung um 73 Prozent, bei fünf Metern um 45 Prozent und bei zehn Metern um 28 Prozent nachgewiesen werden.

Mit Ausbruch der Pandemie hat sich Purevento verstärkt

„Das war ein Resultat, das uns alle sehr stolz gemacht hat“, sagt Marketingchefin Christina Meier-Ewert. Jetzt wolle man aber beweisen, dass noch viel mehr geht. Das weitentwickelte Modul S-60 könne sogar 60.000 Kubikmeter pro Stunde filtern: „Mit dem Einsatz von sechs Geräten können wir jetzt rund 360.000 Kubikmeter Straßenluft pro Stunde filtern und ihr auf diese Weise bis zu 135 Kilogramm Stickstoffdioxid pro Jahr entziehen.“ Für Robert Krüger war das Projekt „wie eine Operation am offenen Herzen“. Man habe mit dem Erfolg wie einst US-Astronaut Buzz Aldrin auf dem Mond „eine Fahne in den Boden gerammt“. Und sogar erste potenzielle Kunden in Indien für sich interessiert.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich Purevento verstärkt auch an der Entwicklung eines Antivirenfilters für Räume mit großem Infektionsrisiko, etwa an Flughäfen, in der Gastronomie oder in Veranstaltungshallen gearbeitet. Ein erster, 2,50 Meter hoher Prototyp, bei der die Raumluft analog zu Flugzeugen unten abgesaugt und über Kopf gefiltert wieder zurückgeführt wird, ist gerade als Patent angemeldet worden.