Glinde. Ahrensburg hat mit Ioki einen Partner gefunden und einen einjährigen Testbetrieb vereinbart. Oststeinbek und Barsbüttel sind in Kontakt mit Mobilitätsanbietern zwecks Ausweitung des Geschäftsgebiets auf ihre Fläche. Nun bemüht sich auch Glinde, einen Sammeltaxi-Dienst zu überzeugen, die Stadt anzufahren.

Nutzer fordern Shuttles über Smartphone-App an

Auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz votierten die Kommunalpolitiker geschlossen für einen Antrag der CDU mit dem Inhalt, dass Bürgermeister Rainhard Zug Kontakt zu Unternehmen wie Ioki oder Moia aufnehmen soll. Innerhalb von drei Monaten wird der Verwaltungschef den Entscheidungsträgern einen Sachstandsbericht geben.

Ioki ist eine Bahn-Tochter. Wer den Service nutzen will, benötigt ein HVV-Ticket und muss dann pro Tour mit dem Sammeltaxi eine Zusatzgebühr von einem Euro entrichten. Bei dem On-Demand-Angebot gibt es keine festen Fahrpläne, Nutzer fordern die Shuttles über eine Smartphone-App an. Dort geben sie den gewünschten Start- und Zielort innerhalb eines festgelegten Gebiets ein, erhalten dann eine Abfahrtszeit. Die App versucht, die Anfragen zu bündeln, damit sich mehrere Kunden einen Wagen teilen können.

Flächennutzungsplan ist auf den Weg gebracht

Moia war im April 2019 in Hamburg gestartet. In den Elektro-Kleinbussen werden bis zu sechs Passagiere chauffiert. Die VW-Tochter will ihre Flotte mittelfristig auf 500 Fahrzeuge erweitern.

Ein weiteres Thema im Gremium war der neue Flächennutzungsplan, den die Verwaltung aufstellen lassen will. In ihm sind die Bereiche aufgeführt, die bebaut werden können. Das aktuelle Stück wurde im Dezember 1987 wirksam und seitdem 30 Mal geändert. Auch dieses Projekt wollen die Politiker angehen und stimmten mit großer Mehrheit dafür. Die Neuaufstellung soll 2022 beginnen und wird voraussichtlich fünf bis zehn Jahre dauern.

Die FDP zog ihren Antrag, einen Atlas für Fotovoltaik- und Solarthermieanlagen zu erstellen, zurück. Den Grund nennt der Ausschussvorsitzende Rainer Neumann (CDU): „Die Klimaschutzmanagerin hat verdeutlicht, dass es zu früh dafür ist.“ Lisa Schill hat jene Position seit August, wird binnen zwei Jahren ein Klimaschutzkonzept erarbeiten.