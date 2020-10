Reinbek. Großeinsatz am Donnerstagabend in Reinbek: Eine 90 Jahre alte Frau war aus dem Alten- und Seniorenheim Haus Altenfriede in der Kückallee ausgebüxt und wurde als vermisst gemeldet. Daraufhin führte die Polizei eine großangelegte Suchaktion durch, die allerdings nach mehreren Stunden erfolglos abgebrochen werden musste. Die positive Nachrichte folgte dann am Freitagmorgen gegen 8 Uhr: Die ältere Dame wurde in Hamburg-Rahlstedt gefunden. Polizisten brachten sie zurück ins Seniorenheim nach Reinbek. Wie sie von Reinbek nach Rahlstedt kam, ist bisher unbekannt.

Der Notruf ging am späten Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr bei der Polizei in Reinbek ein. Die Beamten hatten daraufhin diverse Waldgebiete in Reinbek, aber auch in Hamburg-Lohbrügge, Wohltorf und in Trittau durchsucht, da die Dame schon einmal dorthin geflohen war. Auch die Hundestaffeln aus dem Kreis Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg hatten bei der Suche unterstützt. isa