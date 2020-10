Bad Oldesloe. Drei weitere Schüler aus Stormarn sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte das Kreisgesundheitsamt dem Abendblatt. Betroffen sind demnach die Berufliche Schule und die Ida-Ehre-Schule in Bad Oldesloe. Insgesamt wurde das Virus damit bei elf Jugendlichen aus fünf Schulen nachgewiesen.

Betroffene Schüler bereits in häuslicher Isolation

„Ein Schüler des elften Jahrgangs der Ida-Ehre-Schule hat Symptome gezeigt und wurde umgehend nach Hause geschickt“, sagt der Sprecher der Kreisverwaltung, Gregor Tuscher. Ein Test habe den Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung bestätigt. Das Gesundheitsamt habe darauf verzichtet, alle Schüler des Jahrgangs in häusliche Quarantäne zu schicken. „Der Schüler war nur wenige Unterrichtsstunden in der Schule und hatte zu einer begrenzten Zahl Personen direkten Kontakt“, so Tuscher. Alle Kontaktpersonen des Elftklässlers seien ermittelt und isoliert worden.

An der Beruflichen Schule des Kreises in Bad Oldesloe seien zwei weitere Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf Klassen der Bildungseinrichtung müssen sich bereits zu Hause isolieren, nachdem vergangene Woche fünf Corona-Infektionen festgestellt worden waren. „Die beiden jetzt positiv getesteten Schüler befinden sich als Angehörige derselben Kohorte bereits seit der vergangenen Woche in Quarantäne“, sagt Tuscher. Die Infektionen seien bei der großflächigen Testung aller Schüler der betroffenen Klassen festgestellt worden.

659 bestätigte Coronafälle im Kreis Stormarn

Kreisweit sind derzeit Hunderte Schüler in Quarantäne: Der gesamte zehnte Jahrgang der Immanuel-Kant-Schule in Reinfeld muss sich nach einem Coronafall zu Hause isolieren, ebenso der zwölfte Jahrgang der Anne-Frank-Schule in Bargteheide nach einem Fall und der zwölfte Jahrgang der Theodor-Mommsen-Schule in Bad Oldesloe nach zwei Infektionen. Inzwischen seien alle betroffenen Klassen getestet worden. „Alle Ergebnisse waren negativ“, so Tuscher. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronainfektion in Stormarn stieg derweil bis Donnerstagmittag um sieben auf 659 seit Beginn der Pandemie. Vier Personen werden stationär behandelt.