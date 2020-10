Ahrensburg. Mit nur einem Atemzug ist Tolga Taskin im Eiswasser des österreichischen Weißensees 74,8 Meter in die Tiefe getaucht – Weltrekord. In seinem Sport, dem Apnoetauchen, ist der 30-Jährige in diesem Februar ganz oben angekommen. Sein Hobby machte der Rekordler auch zum Beruf, lehrt andere das Tauchen ohne Sauerstoffflasche.

Doch auf dem Weg ins Guinness-Buch der Rekorde ging es für Taskin keineswegs immer bergauf. Zu Besuch an seiner ehemaligen Schule, der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule (SLG) in Ahrensburg, spricht der Rekord-Taucher über Zukunftspläne, Selbstzweifel und seine Zeit in der linksextremen Szene.

Was er machen wollte, das habe er nach dem Schulabschluss als Jugendlicher nie gewusst, beginnt Taskin seinen Vortrag vor den zehnten Klassen der Gemeinschaftsschule. Eingeladen hatte die Bildungseinrichtung den Weltrekordler anlässlich einer Projektwoche, bei der sich die 15- und 16-Jährigen mit den Themen Lebensplanung und Berufswahl befassen sollen. „2010 habe ich hier mein Abitur bestanden, wider aller Erwarten und obwohl ich nur eine Hauptschulempfehlung hatte“, erzählt Taskin.

„Obwohl, oder gerade weil mir alle Wege offen standen, wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen sollte“, sagt Taskin, der in Ammersbek aufgewachsen ist. „Ich habe gedacht, ich hätte mein Abi nicht verdient.“ Einige Monate habe er nur „herumgegammelt“, dann spontan beschlossen, in das spanische San Sebastian zu trampen, um von dort aus den Jakobsweg zu pilgern. „Ich musste raus aus meinem Umfeld“, sagt der Rekordler. Auf dem Pilgerpfad habe er dann einen Mönch kennengelernt, dessen Rat ihn bis heute begleite. „Er fragte mich: Was würdest du tun, wenn du der letzte Mensch wärst und niemand da wäre, dessen Erwartungen du gerecht werden musst?“ Eine Antwort habe er damals nicht gewusst.

„Ich wollte einfach mit meinen Kumpels zusammen leben und Spaß haben“, sagt Taskin. Sie hätten ausgediente Bauwagen gekauft und ein Lager auf einer Wiese am Stadtrand von Bargteheide aufgeschlagen. „Wir haben dort dreineinhalb Jahre wie die Hippies gelebt, die meiste Zeit ohne Strom und ohne fließend Wasser.“ Während dieser Phase habe er zum ersten Mal die Erfahrung absoluter Freiheit gehabt. Ein Gefühl, das er auch beim Tauchen in der Tiefe verspüre. „Es gab keine Ablenkung durch den schnellen Alltag“, sagt Taskin.

Taskin spricht vor den Schülern der SLG über Motivation und Zielsetzung.

Foto: Filip Schwen

Er habe auch gelernt, dass alles möglich sei, wenn man es mit Herzblut versuche. „Wir waren auf uns gestellt, hatten kaum Geld.“ Im Selbststudium habe er sich angeeignet, wie der Anbau von Obst und Gemüse gelinge. „Zu Beginn hatten wir nur einige Beete mit Tomaten und Kartoffeln, später ein richtiges Foliengewächshaus, in dem wir die Gemüsesorten in einer optimierten Erntefolge angebaut haben.“

Doch die Zeit in Bargteheide habe auch ihre Kehrseite gehabt. Über Freunde sei er in linksradikale Kreise gelangt. „Ich war desillusioniert und frustriert und irgendwann bereit, eine Grenze zu überschreiten.“ Mit Konsequenzen: Wegen schwerer Sachbeschädigung sei er von der Polizei in Hamburg festgenommen worden. „Ich kam in Untersuchungshaft, saß 50 Verhandlungstage im Gericht“, so der Weltrekordhalter. „Am Ende kam ich frei, aber war vorbestraft und hatte 25.000 Euro Schulden.“

In diesem Moment sei ihm klar gewesen, dass er etwas aus seinem Leben machen wolle. „Aber mein Führungszeugnis war versaut“, sagt Taskin. Die Rettung sei für ihn sein Wissen über den Anbau von Nutzpflanzen gewesen. „Mit einem Freund, der BWL-Student war, hatte ich die Idee, Mini-Gewächshäuser fürs Wohnzimmer zu bauen“, erinnert sich der Rekord-Taucher. „Kleine Kästen mit einem Wasserkreislauf und LEDs, die den Tageslichtzyklus imitierten.“ Die Beiden gründeten das Start-Up „Green­you“. Taskin: „Wir konnten nach kurzer Zeit mit der Idee Geld verdienen.“

Tauchen verlange höchste Selbstbeherrschung

Dennoch habe er dem Unternehmen nach einiger Zeit den Rücken gekehrt. „Die Konkurrenz schlief nicht und um mitzuhalten, mussten wir immer kommerzieller, immer professioneller werden.“ Taskin: „Das widersprach meiner Vorstellung von Moral und Nachhaltigkeit.“ Obwohl „Greenyou“ weiter erfolgreich gewesen sei, habe er seinen Ausstieg nie bereut.

„Dann habe ich an den Rat des Mönchs gedacht.“ Er habe sich daran erinnert, wie viel Spaß ihm das Spielen und Tauchen im Meer als Kind gemacht habe, als er die Großeltern in der Türkei besuchte. „Ich habe einen Tauchtrainerschein gemacht“, sagt Taskin. Da sei ihm klar geworden, dass das Apnoetauchen das sei, was er machen wolle.

„Ich liebe diese Abgeschiedenheit, das Reizarme, die absolute Stille in der Tiefe“, sagt Taskin. Es sei ein Moment der Schwerelosigkeit, verlange aber höchste Selbstbeherrschung. „Ich spüre den stärker werdenden Reiz zu atmen, aber kann ihn kontrollieren“, sagt der Extremsportler.

Taskins Unternehmen betreut rund 20 Tauchschulen

Während, aber auch schon vor dem Tauchgang, gehe es darum, in seinen Körper hineinzuhorchen, die Atmung herunterzufahren. Sechs Minuten und 53 Sekunden könne er inzwischen auskommen, ohne Luft zu holen. „Wenn ich wieder hoch komme, fühle ich mich frei, als wären aller Stress und alle Sorgen in der Tiefe geblieben“, sagt Taskin.

Durch die Teilnahme an Tauchsportveranstaltungen habe er Gleichgesinnte kennengelernt, gemeinsam hätten sie ein Netzwerk aufgebaut. „Kurz danach haben ich das Apnea College gegründet“, sagt Taskin. Heute betreut und koordiniert das Unternehmen des 30-Jährigen rund 20 Tauchschulen in Deutschland. „Parallel habe ich mich an ersten deutschen Rekorden versucht.“

Eine Botschaft für das jugendliche Publikum

In diesem Jahr habe er sich dann an einen Weltrekord wagen wollen. „Es ging um das Apnoetauchen unter einer geschlossenen Eisschicht“, sagt Taskin. Die Bestmarke habe bei 70 Metern gelegen. Unter den strengen Augen eines Guinness-Wächters startete Taskin seinen Rekordversuch im Februar im Weißensee in den österreichischen Alpen. „Wir haben ein Loch in das Eis gesägt, dann bin ich an einer Seilkonstruktion runter“, sagt Taskin. Die alte Bestmarke übertraf der 30-Jährige um 4,8 Meter.

Am Ende schließt der Rekord-Taucher mit einer Botschaft für sein jugendliches Publikum: „Folgt eurem Herzen! Wenn ihr etwas mit Überzeugung macht, dann könnt ihr alles schaffen.“