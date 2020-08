Hetze Anonymer Absender pöbelt gegen Lebensretter in Großensee

Jan Wrobel (DLRG) und Bürgermeister Karsten Lindemann-Eggers sind entsetzt: Ein Unbekannter pöbelt in einem Brief gegen die Lebensretter.

Unbekannter hetzt in Brief an Bürgermeister der Gemeinde gegen DLRG und droht dem Politiker mit Anzeige.