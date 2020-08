Dennis Scharnweber, stellvertretender Warenhausleiter von Famila in Ahrensburg, steht vor dem Neubaugrundstück im Gewerbegebiet Beimoor-Süd II.

Corona-Krise verzögert Neubau im Gewerbegebiet Beimoor-Süd II. WAS verkauft weitere Grundstücke. Sieker will an Start-ups vermieten.