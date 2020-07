Propst Axel Matyba steht auf dem Balkon seines Büros beim Kirchenkreis Hamburg-Ost im Hamburger Stadtteil St. Georg. Der 59-Jährige lebte in den vergangenen Jahren mit seiner Familie in Paris, wo er gemeinsam mit seiner Frau, Pastorin Andrea Busse, die deutsche Gemeinde geleitet hat. Davor hatten beide in Hamburg gearbeitet.