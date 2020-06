Kriminalität Ahrensburg: Einbrecher scheitert an Fenster von Juwelier

Der Einbrecher hat die Schaufensterscheibe des Juweliers eingeschlagen, um in den Verkaufsraum zu gelangen (Symbolbild).

Ein Krimineller versucht in der Nacht zu Mittwoch, in das Geschäft in der Innenstadt zu gelangen. Ein Zeuge hört einen lauten Knall.