42 Jahre Feuerwehr: Elmenhorster überraschen ihren Chef

Elmenhorst. Der langjährige Elmenhorster Orts- und Gemeindewehrführer Bernd Fritz (67) ist mit einer Überraschungs-Zeremonie unter freiem Himmel aus dem aktiven Dienst verabschiedet worden. Unter dem Vorwand einer dringenden Besprechung war das Ehepaar Fritz im Feuerwehrauto zu Hause abgeholt worden. Bei der Ankunft am Gerätehaus neben dem Gemeindezentrum warteten dort bereits aktive Kollegen, Ehrenmitglieder, Kameraden aus Fischbek, dem Amt Bargteheide-Land und der Stadt sowie Bürgermeister Norbert Ohl (Wählergemeinschaft UBE) und Kreisbrandmeister Gerd Riemann.

Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold als Auszeichnung

Vor gut 42 Jahren trat Bernd Fritz in die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst ein. Schon nach einem Jahr wurde er Gerätewart. Dann war er 16 Jahre Gruppenführer und in den vergangenen 15 Jahren Ortswehrführer. Parallel ist Bernd Fritz seit 14 Jahren Gemeindewehrführer. Der neue Ortswehrführer Carsten Jackschitz (43) und sein Stellvertreter Jan Stehr (46) haben ihr Amt am 12. Mai offiziell angetreten. Bernd Fritz wechselt zum Jahresende wegen Erreichens der Altersgrenze in die Ehrenabteilung.

Kreisbrandmeister Riemann verlieh dem „weit über das normale Maß hinaus engagierten“ Fritz im Auftrag des Landesfeuerwehrverbandes das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Die Gemeindevertretung plant eine Ehrung für 11. Juni.